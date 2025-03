SAP desbanca Novo Nordisk e assume a liderança como a empresa mais valiosa da Europa

A gigante alemã de software SAP ultrapassou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk como a empresa mais valiosa da Europa. Com uma valorização de mercado de aproximadamente €312 bilhões (cerca de US$338 bilhões), a SAP assumiu a liderança após um aumento de 2,3% em suas ações nesta segunda-feira, 24.

A ascensão da SAP contrasta com o desempenho recente da Novo Nordisk, que enfrentou uma queda de 18% no valor de suas ações este ano. A farmacêutica dinamarquesa, conhecida por seus medicamentos para diabetes e perda de peso, foi afetada por resultados decepcionantes nos testes de sua nova injeção para emagrecimento, o CagriSema.

A valorização das ações da empresa alemã reflete o crescente domínio do setor de tecnologia no cenário empresarial global e marca uma mudança significativa no panorama corporativo europeu, tradicionalmente dominado por empresas de setores mais tradicionais.

O sucesso da SAP é atribuído à sua estratégia agressiva de expansão no mercado de computação em nuvem e ao desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Sob a liderança do CEO Christian Klein, a empresa acelerou a transição de seus clientes para infraestruturas de TI baseadas em nuvem, que impulsionaram o crescimento da receita. Ao longo do ano passado, as ações da empresa subiram 40%.

Para este ano, os analistas preveem um crescimento de 12% nas vendas da companhia, o que representaria o maior aumento anual da empresa na última década, de acordo com a Bloomberg. A expectativa é que os lucros operacionais cresçam ainda mais, impulsionados por um programa de reestruturação anunciado no início de 2024.

A forte presença da SAP no mercado americano, que representou cerca de 30% de sua receita total, tem ajudado a empresa a se proteger das instabilidades econômicas europeias. No último trimestre, a SAP registrou vendas de €2,9 bilhões nos Estados Unidos.

O bom desempenho da SAP também teve um impacto significativo no mercado de ações europeu. A empresa foi a maior contribuinte para o ganho de 30% do índice Stoxx 600 desde o final de 2022. Os papéis da companhia subiram mais de 150% nesse período e foram responsáveis por cerca de 8% dos ganhos do índice.

A trajetória de alta da gigante alemã contrasta com a de outras companhias europeias.

A holding holandesa ASML, que projeta e fabrica equipamentos para a produção de chips de computador, tem sofrido com pedidos fracos e restrições de exportações para a China. Já a francesa LVMH, dona de marcas de luxo como Louis Vuitton e Christian Dior, deteve o título de maior empresa de capital aberto da Europa em janeiro, mas suas ações sofreram em meio aos desafios do setor de luxo.