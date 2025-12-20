São Paulo quer mais governança no time e convoca 'investor day' em telão da Nasdaq

O São Paulo Futebol Clube levou ao centro do mercado financeiro global a discussão sobre seu balanço e os desafios fora de campo. Um vídeo de divulgação do São Paulo Day passou a ser exibido no telão principal da Nasdaq, na Times Square, espaço normalmente associado a IPOs e anúncios corporativos de grande porte. A escolha do local não foi casual. A proposta é usar um símbolo do mercado de capitais para ampliar e qualificar o debate sobre a situação financeira e a gestão do clube, afirma o SPFC.

A presença na Nasdaq sinaliza uma tentativa de aproximar o futebol das práticas de governança e transparência comuns ao mercado financeiro, indicando que o debate sobre o São Paulo vai além do desempenho esportivo e envolve também gestão, finanças e estrutura institucional.

Espaço para debate

Pela primeira vez, o clube abrirá esse tipo de discussão ao vivo e para os torcedores. O objetivo é permitir que a torcida acompanhe, de forma direta, debates técnicos sobre balanço financeiro, modelo de governança e estatuto, reforçando o papel do torcedor como parte interessada no futuro do clube.

Entre os temas previstos estão um raio-x das finanças, o tamanho das dívidas trabalhistas e fiscais, contingências judiciais, capacidade de investimento e competitividade esportiva.

O encontro também deve abordar modelos de gestão no futebol brasileiro, experiências internacionais, o futebol como indústria global e diferentes estruturas de Sociedade Anônima do Futebol (SAFs) adotadas no Brasil e no exterior.

Em meio às discussões sobre mudanças na governança do futebol brasileiro, o São Paulo Day tenta se posicionar como um espaço de debate menos passional e mais técnico, inspirado em práticas já consolidadas fora do país.

Painel internacional

A iniciativa terá continuidade com um painel internacional marcado para 6 de abril de 2026, que deve reunir executivos do futebol europeu, especialistas em governança, economistas, investidores, advogados ligados a SAFs, além de ex-jogadores e ídolos do clube.

A proposta é discutir sustentabilidade financeira, modelos de gestão e os desafios do futebol moderno, sem transformar o debate em peça promocional.

A aposta é que o São Paulo Day ajude a amadurecer a conversa sobre o clube, conectando tradição, transparência e uma visão mais pragmática de gestão.