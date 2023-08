São Martinho, Pão de Açúcar e Via: as 10 maiores altas e baixas do Ibovespa em agosto

Depois de quatro meses seguidos no azul, o Ibovespa amargou um saldo negativo de 5% em agosto. A expectativa de alta de juros nos Estados Unidos com fraqueza da economia da China foi uma combinação nociva para os mercados emergentes, e a bolsa brasileira pagou um alto preço. O Ibovespa chegou a cair 13 pregões consecutivos, na maior sequência negativa da história do índice.

O final do mês trouxe alguma recuperação para as bolsas globais e também para o mercado acionário brasileiro. Ainda assim, apenas 19 ações das 66 do Ibovespa fecharam em alta.

As 10 maiores altas do Ibovespa em agosto

Os principais destaques no campo positivo foram os da empresa sucroalcooleira São Martinho (SMTO3), da distribuidora Vibra (VBBR3) e da petroleira estatal Petrobras (PETR4).

“A São Martinho atua na moagem de cana-de-açúcar, e foi beneficiada após a Índia afirmar que pode restringir a exportação de açúcar para o mercado global após a temporada de monções atípica que pressiona a safra”, comentou Gabriel Costa, analista da Toro Investimentos.

Já a Petrobras contou com uma ajuda dos analistas. A recomendação para os papéis foi revisada de “neutra” para “compra” por BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), Bank of America (BofA) e UBS depois do anúncio de reajuste nos preços da gasolina e do diesel na metade do mês.

“Tínhamos subestimado os mecanismos de defesa oferecidos pelos estatutos aprimorados da Petrobras, bem como a proteção da lei das empresas estatais. Agora acreditamos (e esperamos) que a alocação de capital da estatal não pode ser tão facilmente modificada, protegendo os resultados, preservando seu balanço enxuto e melhorando a visibilidade de que os dividendos permanecerão fortes por mais tempo”, afirmaram, em relatório, os analistas do banco.

A Vibra também saiu beneficiada pelo reajuste dos combustíveis. “Setor de distribuição é beneficiado quando o preço do combustível sobe. Além disso, a Vibra vinha sendo punida desde a saída do CEO Wilson Ferreira Júnior no ano passado. A companhia estava em um momento de reorganização, que agora vem sendo premiado”, avaliou Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama.

São Martinho (SMTO3) : + 7,95% Vibra (VBBR3) : + 7,76% Petrobras (PETR4) : + 6,58% Embraer (EMBR3) : + 5,29% IRB (IRBR3) : + 4,47% Suzano (SUZB3): + 4,33% Copel (CPLE6) : + 3,59% BB Seguridade (BBSE3) : + 2,70% Petrobras (PETR3) : + 2,68% EZTec (EZTC3) : + 1,78%

As 10 maiores quedas do Ibovespa em agosto

Na lanterna do índice, o Pão de Açúcar (PCAR3) caiu 42,4%. Um dos principais pontos de atenção para os papéis foi a cisão das ações do GPA com as do Grupo Éxito, rede colombiana que foi vendida pelo Pão de Açúcar. Apenas no dia 23 de agosto, dia oficial da cisão das ações das duas empresas na bolsa, os papéis do GPA desabaram 19,3%.

O mês foi difícil também para as ações mais associadas à taxa de juro. Com o clima de aversão a risco no exterior, a curva de juros longos abriu, pressionando os papéis mais dependentes da economia. As varejistas Via (VIIA3) e Grupo Soma (SOMA3) estiveram entre as mais prejudicadas nesse cenário.

“A Via também figura entre as quedas com preocupações acerca da estrutura operacional e financeira da companhia. Além disso, a Via anunciou um follow-on para injetar liquidez no seu balanço, o que desagradou o mercado à medida que dilui a participação dos atuais acionistas”, disse Costa.