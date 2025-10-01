Santos Brasil está de saída da bolsa — saiba o que fazer com as suas ações

Santos Brasil: a ação foi a terceira que mais se valorizou, +48,83% (Santos Brasil/Divulgação)
Após anos especulação sobre um eventual interesse de grandes operadores de logística e transporte, a Santos Brasil (STBP3), dona do maior terminal do país, o Tecon Santos, já tem data para sair do ambiente de negociações da B3.MM 2025: Santos Brasil colhe resultados de investimentos feitos há anos
Segundo comunicado, as ações da companhia portuária deixarão de ser negociadas a partir da próxima sexta-feira (3). A empresa terá seu registro de emissor convertido de categoria "A", necessário para listagem na bolsa, para a categoria "B".
A oferta pública de aquisição (OPA) é um movimento que vinha ganhando forma desde setembro do ano passado, quando a CMA pagou R$ 6,33 bilhões pela fatia de 48% do Opportunity na Santos Brasil.
A francesa passou a ter 51% da companhia e, conforme manda a lei das S.A, a oferta de aquisição (OPA) foi estendida aos minoritários. Um ano depois, a CMA conclui a compra das ações remanescentes ao preço de R$ 14,38 por papel, totalizando R$ 5,23 bilhões, e passando a deter 93,07% da companhia.
Reydson Matos, estrategista da NMS Research, explica que os acionistas que não venderam as suas ações durante o leilão e desejam se desfazer delas têm duas opções: vender os papéis no mercado antes de 3 de outubro (próxima sexta-feira); ou solicitar o reembolso diretamente à CMA, seguindo o processo definido pelo escriturador, no caso a Itaú Corretora, que receberá os documentos até o dia 11 de dezembro.
Veja a seguir o passo a passo disponibilizado pela NMS Research.
Confira no seu extrato ou home broker se você ainda tem ações da Santos Brasil após o leilão. Se vendeu tudo, não precisa continuar.
Peça à sua corretora para transferir suas ações para o livro do escriturador, no caso Itaú Corretora.
Baixe o formulário no site da OPA.
Preencha todos os campos, incluindo dados bancários.
Assine:
Física com firma reconhecida: envie pelo correio.
Digital (ICP-Brasil): envie por e-mail para atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br.
Pessoa Física: Cópias do CPF, RG, comprovante de residência, DARF pago ou declaração de inexistência de imposto, procuração se aplicável.
Pessoa Jurídica: Contrato social/estatuto, CNPJ, documentação que comprove poderes de representação, cópias de CPF/RG e comprovantes de representantes, DARF ou declaração.
Física: envie ao endereço do escriturador.
Digital: envie para e-mail do escriturador.
Peça sempre confirmação de recebimento ou número de protocolo.
Indique Banco, Agência e Conta Corrente. Confirme duas vezes.
O valor será R$ 14,38 por ação + correção SELIC desde 11 de setembro de 2025 até o pagamento.
Atenção: se vender suas ações em bolsa depois do leilão, pode não receber a correção pela Selic. Para garantir o valor total, siga o processo privado com o escriturador.
• Formulário de Transferência preenchido (com banco/conta).
• Assinatura (firma reconhecida) ou assinatura digital ICP-Brasil.
• Cópias: CPF, RG, comprovante de residência (PF) OU contrato social/estatuto +
CNPJ (PJ).
• DARF pago ou declaração de inexistência de imposto devido.
• Procuração / autorização judicial (se aplicável).
• Confirmação de transferência das ações do seu custodiante para o livro do
escriturador.
• Cópia de protocolo / e-mail de envio/recebimento.
Prezados,
Solicito a transferência/baixa de [NÚMERO] ações da Santos Brasil (conta [No da sua custódia]) para o livro do escriturador Itaú Corretora de Valores S.A., em atendimento ao Aviso aos Acionistas referente à OPA da CMA (Período de Aquisições Supervenientes).
Por favor, confirmem quando a baixa for efetivada e enviem comprovante / protocolo.
Atenciosamente,
[SEU NOME] — CPF [XXXX] — Telefone: [XXXXX]
Assunto: Submissão de Formulário de Transferência – OPA Santos Brasil
Prezados,
Anexo envio Formulário de Transferência de Ações devidamente preenchido e assinado digitalmente, bem como os documentos exigidos, para alienação de [NÚMERO] ações da Santos Brasil ao Ofertante (CMA).
Favor confirmar recebimento e informar o protocolo e previsão de pagamento.
Dados bancários para crédito: Banco [XXX], Agência [XX], Conta [XX].
Atenciosamente,
[SEU NOME] — CPF [XXXX] — Telefone: [XXXXX]