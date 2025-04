Santander (SANB11), WEG (WEGE3) e Gerdau (GGBR4) divulgam balanços nesta semana; veja o calendário

A temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa nesta semana. Os destaques da agenda são os balanços da Gerdau (GGBR4), que vai reportar seus resultados nesta segunda-feira, 28, após o fechamento de mercado; e os balanços do Santander (SANB11) e da WEG (WEGE3), serão divulgados nesta quarta-feira, 30, antes da abertura do mercado.

Entre as blue chips, Itaú Unibanco (ITUB3) vai reportar seus resultados no dia 8 de maio, enquanto da Petrobras (PETR4) e o Banco do Brasil (BBAS3) vão divulgar os resultados no dia 12 de maio.

Outros grandes bancos publicam seus resultados no próximo mês: o Bradesco (BBDC4) no dia 7 e Santander (SANB11) no dia 30.

Confira a agenda de balanços do 1º trimestre de 2025

Empresa Data HYPERA 23/04/2025 MULTIPLAN 24/04/2025 USIMINAS 24/04/2025 VALE 24/04/2025 GERDAU 28/04/2025 IGUATEMI 29/04/2025 ISA ENERGIA 29/04/2025 MARCOPOLO 29/04/2025 WEG 30/04/2025 SANTANDER 30/04/2025 BB SEGURIDADE 05/05/2025 CCR 05/05/2025 CSN MINERAÇÃO 05/05/2025 TIM 05/05/2025 GRUPO MATEUS 05/05/2025 GPA 05/05/2025 VAMOS 06/05/2025 CAIXA SEGURIDADE 06/05/2025 CARREFOUR BR 06/05/2025 EMBRAER 06/05/2025 ETERNIT 06/05/2025 PETRORIO 06/05/2025 RAIA DROGASIL 06/05/2025 VIBRA 06/05/2025 PRIO 06/05/2025 JSL 06/05/2025 AUREN 07/05/2025 BRADESCO 07/05/2025 CEA MODAS 07/05/2025 ELETROBRAS 07/05/2025 ELETROMIDIA 07/05/2025 GUARARAPES 07/05/2025 IOCHPE-MAXION 07/05/2025 KLABIN 07/05/2025 MINERVA 07/05/2025 ULTRAPAR 07/05/2025 VIVARA 07/05/2025 MERCADO LIVRE 07/05/2025 ENGIE BRASIL 07/05/2025 DEXCO 07/05/2025 REDE D'OR 08/05/2025 AMBEV 08/05/2025 AREZZO 08/05/2025 LOCAWEB 08/05/2025 SÃO CARLOS 08/05/2025 INTELBRAS 08/05/2025 ITAÚ UNIBANCO 08/05/2025 ALPARGATAS 08/05/2025 ÂNIMA 08/05/2025 ASSAÍ 08/05/2025 B3 08/05/2025 CEMIG 08/05/2025 COGNA 08/05/2025 COPEL 08/05/2025 CAMIL 08/05/2025 ECORODOVIAS 08/05/2025 ENERGISA 08/05/2025 FLEURY 08/05/2025 GPS 08/05/2025 HAPVIDA 08/05/2025 LOCALIZA 08/05/2025 LOJAS RENNER 08/05/2025 MAGAZINE LUIZA 08/05/2025 MÉLIUZ 08/05/2025 MRV 08/05/2025 PETRORECÔNCAVO 08/05/2025 PETZ 08/05/2025 RUMO 08/05/2025 SMART FIT 08/05/2025 SUZANO 08/05/2025 TENDA 08/05/2025 TOTVS 08/05/2025 MULTILASER 08/05/2025 PORTO SEGURO 09/05/2025 BRASKEM 09/05/2025 AZZAS 2154 12/05/2025 BRASIL 12/05/2025 BRAVA 12/05/2025 DIRECIONAL 12/05/2025 GRUPO NATURA 12/05/2025 IRB BRASIL 12/05/2025 ITAUSA 12/05/2025 MOBLY 12/05/2025 PETROBRAS 12/05/2025 SABESP 12/05/2025 TELEFÔNICA - VIVO 12/05/2025 TRACK AND FIELD 12/05/2025 YDUQS 12/05/2025 BANCO DO BRASIL 12/05/2025 PAGBANK 13/05/2025 ALLIED 13/05/2025 ARMAC 13/05/2025 BEMOBI TECH 13/05/2025 BOA SAFRA 13/05/2025 BTG PACTUAL 13/05/2025 CEDRO 13/05/2025 CURY 13/05/2025 CVC BRASIL 13/05/2025 ENJOEI 13/05/2025 HELBOR 13/05/2025 JBS 13/05/2025 MOVIDA 13/05/2025 OSX BRASIL 13/05/2025 SANTOS BRASIL 13/05/2025 SLC AGRÍCOLA 13/05/2025 NUBANK 13/05/2025 RAÍZEN 13/05/2025 CVC 13/05/2025 ALLOS 14/05/2025 AUTOMOB 14/05/2025 AZUL 14/05/2025 BRADESPAR 14/05/2025 CASAS BAHIA 14/05/2025 COPASA 14/05/2025 DASA 14/05/2025 ENEVA 14/05/2025 EQUATORIAL 14/05/2025 OI 14/05/2025 TAESA 14/05/2025 AMBIPAR 15/05/2025 BRF 15/05/2025 COSAN 15/05/2025 CPFL ENERGIA 15/05/2025 CYRELA REALT 15/05/2025 EZTEC 15/05/2025 GAFISA 15/05/2025 GOL 15/05/2025 MARFRIG 15/05/2025 ONCOCLÍNICAS 15/05/2025 NEOGRID 15/05/2025 SIMPAR 15/05/2025 TECNISA 15/05/2025

Mídia