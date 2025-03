Santander rebaixa Copasa por frustração com dividendos e privatização; ação cai 6%

O Santander rebaixou sua recomendação para os papéis da Copasa (CSMG3), companhia de saneamento de Minas Gerais, de “compra” para “neutro”, citando uma “mudança decepcionante nos dividendos” e baixa expectativa de privatização.

Os papéis recuam quase 6% nesta quarta-feira, 26, muito abaixo do desempenho dos pares do setor, como Sabesp e Sanepar, que caem 0,7% e 1,8%, respectivamente, também respondendo a resultados abaixo do esperado, divulgados na noite ontem.

Uma mudança inesperada de CEO no último dia 16 já tinha feito o Santander tirar a Copasa da sua carteira de top picks para o mês e reduzindo a convicção em relação ao pagamento de dividendos, considerado o pilar mais importante da tese de investimento.

Hoje, a nova gestão confirmou a preocupação, defendendo a capitalização de reservas e nenhum pagamento extraordinário de dividendos, afirmou a equipe do banco.

“Além das expectativas de dividendos mais baixas (agora esperamos um pagamento de 50% em 2025), os resultados do quarto trimestre de 2024 demonstraram custos administráveis maiores do que o esperado e nossa recente viagem a Minas Gerais reduziu significativamente as expectativas de privatização”, acrescentaram os analistas André Sampaio e Guilherme Lima.

O banco tem preço-alvo R$ 22,25 para o fim do ano, alta de apenas 3,5% em relação ao fechamento de ontem. No ano, as ações da Copasa acumulam queda de 1% e em 12 meses recuam 5%.