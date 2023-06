Santander: Ibovespa deve bater a Selic em 12 meses

O Santander revisou sua projeção para o Ibovespa de 122.000 pontos em 12 meses para 140.000. A nova projeção do banco considera um potencial de retorno de 18% em relação ao atual patamar do índice. "Acreditamos estar nos estágios iniciais de um bull market."

A rentabilidade, se confirmada, será superior a de indicadores atrelados à taxa Selic. A taxa básica de juros, vale lembrar, está atualmente em 13,75%. Mas as expectativas são de que o Comitê de Política Monetária (Copom) inicie o ciclo de corte de juros em breve, derrubando a taxa média dentro desses 12 meses.

O consenso, segundo o último Boletim Focus, é de que a Selic caia a 9,5% até o fim do ano que vem, enquanto analistas do Santander veem espaço para a bolsa ainda subir por 18 meses.

Fatores que devem impulsionar a bolsa, segundo o Santander

"A recente melhora nos dados macroeconômicos e de sentimento sinaliza que o cenário de investimentos está começando a se alinhar, criando um quadro mais coerente e promissor para as ações brasileiras", afirmou o Santander em relatório.

Além da melhora de cenário, alguns outros fatores devem pavimentar o bom momento do mercado brasileiro, de acordo com o Santander. Um deles é o nível de preço das ações, considerado atrativo pelos analistas do banco.

Outro ponto relevante nessa equação é a possibilidade de a reforma tributária ser aprovada no Congresso, o que poderia impulsionar o PIB em 20% no longo prazo, pelas projeções dos economistas.

Analistas do Santander ainda ressaltam o grande espaço para os fundos brasileiros aumentarem exposição aos ativos locais e o encerramento de posições vendidas por hedge funds.