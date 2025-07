Santander chega a acordo por TSB Bank em negócio que deve envolver mais de US$ 3 bi

O Grupo Santander chegou a um acordo para a compra do TSB Bank, do Sabadell. As ações do Sabadell subiram em torno de 5% nesta quarta-feira, 2.

Estima-se que a transação seja concluída até o primeiro trimestre de 2026. O valor envolvido no negócio será de aproximadamente 2,65 bilhões de libras esterlinas (US$ 3,46 bilhões).

Uma assembleia de acionistas do Sabadell, convocada para 6 de agosto, deve selar a negociação. O banco está propondo o pagamento de dividendos em dinheiro aos acionistas no valor de meio euro por ação após o fechamento do negócio. Isso pagaria cerca de € 2,5 bilhões no total.

O CEO do TSB, Marc Armengol, disse que o anúncio “representa o próximo capítulo empolgante para esse negócio bem-sucedido, como parte do Grupo Santander, um grupo bancário altamente conceituado”.