Santander Asset revisa Selic para baixo e projeta juros a 12% ao final de 2023

Inflação enfraquecida, arcabouço fiscal e comunicação mais branda do Banco Central são os ingredientes apontados pela Santander Asset para revisar sua projeção para os juros este ano. A gestora agora espera uma taxa básica de juro, a Selic, de 12% ao ano até o final de 2023. A informação consta na carta mensal de julho, e projeta uma queda frente às projeções de 12,75% ao ano na carta do mês anterior.

“A evolução do cenário de inflação e a proximidade do ciclo de afrouxamento monetário, com início esperado para a reunião do Copom de agosto, contribuíram para uma percepção mais construtiva da conjuntura local”, informou a carta. O documento destaca ainda a importância do arcabouço fiscal, que vem pavimentando o caminho para futuros cortes de juros.

A mudança vem após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. A avaliação da maioria dos membros do comitê foi de que a continuidade do processo de desinflação e os impactos sobre as expectativas podem permitir uma queda de 0,25 ponto percentual na Selic já no próximo encontro.

A próxima reunião do Copom será nos dias 1º e 2 de agosto. O comitê manteve a taxa Selic inalterada em 13,75% ao ano em todas as reuniões desde agosto do ano passado.

Inflação perde força

Um dos principais argumentos para um possível corte dos juros é a perda de força da inflação, que tem arrefecido mais rapidamente que o esperado segundo a Santander Asset.

“Alguns condicionantes da inflação, como taxa de câmbio e commodities, apresentam trajetória mais benigna”, diz a gestora.

Para este ano, a expectativa para o IPCA, índice de inflação oficial, caiu de 5,06% para 4,98% no consenso do Boletim Focus. Para 2024, a projeção caiu de 3,98% para 3,92%.

Veja também