Santander Asset revisa crescimento de 2023 para acima de 2%, mas 2024 ainda preocupa

O Santander Asset elevou a projeção do PIB de 2023 de 1% de crescimento ara 2,2%. A mudança de projeção foi feita após o inesperado forte do PIB do primeiro trimestre. A perspectiva é mais otimista de que a do consenso do boletim Focus, recentemente revista de 1,26% para 1,68%.

2023 mais forte, 2024 mais fraco

A gestora, por outro lado, revisou para baixo sua projeção para o PIB de 2024, reduzindo de 1,5% para 1% (contra 1,28% do consenso Focus). A previsão é de que os ventos contrários aparecerão logo nos resultados do segundo trimestre.

"As primeiras informações para o segundo trimestre sugerem um PIB relativamente estável num contexto de desaceleração mais moderada do que o esperado no mercado de trabalho", disse o Santander Asset em carta a investidores.

Para os próximos trimestre, a perspectiva do Santander é ainda mais pessimista, com perspectivas de condições financeiras mais apertadas e uma "desaceleração um pouco mais intensa no mercado de crédito".

"Juro deve cair no quarto trimestre"

Quanto aos próximos passos da política monetária brasileira, o Santander Asset acredita que o início do ciclo de cortes da Selic ficará para quarto trimestre. Mas a gestora do banco pontua que a todo a projeção pode mudar caso o Conselho Monetário Nacional altere a meta de inflação. Nesse caso, disse, as expectativas de inflação futura aumentaria, alterando a perspectiva para a taxa de juros no curto e médio prazo.

"A manutenção dos atuais 3,0% provavelmente terá um efeito baixista sobre as expectativas de inflação, ainda que seja difícil determinar esse impacto de forma mais precisa."

O Santander ainda ressalta que o andamento do arcabouço fiscal no Congresso e as medidas voltadas para o aumento de arrecadação "seguem como temas relevantes" para a política monetária.

Vendidos em dólar/real

Na frente cambial, o Santander permanece com perspectivas "neutro", apenas com uma baixa exposição vendida em dólar/real.