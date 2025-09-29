Santa Catarina possui mais de 2 mil empresas aptas a ingressar na bolsa de valores a partir de 2026

A catarinense Senior Sistemas, uma das maiores empresas de software de gestão empresarial do Brasil, literalmente, abriu suas portas para reunir empresários de Blumenau e região e discutir sobre captação de recursos, crédito e empreendedorismo.

Em um evento inédito no Estado, em parceria com a B3 (Bolsa de Valores do Brasil), apresentaram as oportunidades e os desafios do mercado de capitais para empresas catarinenses no atual cenário econômico. O primeiro Conexão C-level SC foi realizado na última quinta-feira (25/9), na sede da Senior, em Blumenau.

Rafaela Vesterman, gerente de relacionamento com empresas na B3, destacou que Santa Catarina conta com 2.106 empresas de natureza jurídica privada e situação cadastral ativa, com faturamento entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões, que poderão se beneficiar do Regime FÁCIL e realizar a listagem no mercado de capitais com processos facilitados a partir de 2026. “Esse movimento democratiza o mercado, amplia a base de emissores e conecta empresas médias a investidores nacionais e internacionais”, afirmou.

“Nosso propósito em promover este encontro na nossa sede foi compartilhar conhecimento e contribuir para que as empresas da região se preparem para as novas regulamentações (do mercado de capitais), que vai mexer no mercado nos próximos anos”, destacou Alencar Berwanger, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da Senior.

Marcus Maia, diretor-executivo do BTG Pactual, reforçou que mesmo em um ambiente desafiador, o mercado de dívida segue ativo, com alternativas de debêntures, notas comerciais e private equity. “As empresas que se preparam com governança e transparência encontram janelas de oportunidade, ainda que os ciclos de IPO ainda estejam restritos”, disse.

Para Eugênio Xavier Neto, sócio fundador da SST Advogados, a preparação jurídica é determinante: “Governança, compliance e estrutura societária são pré-requisitos. Não é só sobre captar recursos, é sobre estar pronto para dialogar com investidores e reguladores.”

Trajetória da empresa

Marcelo Amorim, sócio fundador da Invisto Capital, ressaltou o potencial da região: “Santa Catarina tem vocação empreendedora e gera negócios competitivos em tecnologia, indústria e serviços. O investidor olha para isso. Temos um dos maiores polos de empresas aptas a acessar o mercado e precisamos aproveitar esse momento.”

O Conexão C-Level SC encerrou com o case sobre a trajetória da Senior, contada por Jorge Cenci, sócio fundador e chairman, e Carlênio Castelo Branco, CEO da multinacional. Eles compartilharam os marcos da empresa, que nasceu em Blumenau em 1988 com soluções de folha de pagamento e hoje é uma das maiores empresas de software para gestão do país.

Atualmente, a companhia conta com mais de 3 mil colaboradores, 13 mil clientes e está presente em 9 países. Em seus anos mais recentes, a Senior ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento (em 2024), consolidou mais de 30 operações de M&A e vem mantendo crescimento robusto com investimentos em novos negócios, como a fintech de benefícios corporativos Wiipo e a joint venture Senior Capital, lançada neste ano em parceria com o BTG Pactual.

Para Alencar Berwanger, o encontro também cumpriu o papel de fortalecimento regional. “Nós temos um ecossistema muito forte em Santa Catarina. O setor de tecnologia cresce muito em Blumenau, Florianópolis, Joinville. Muitos M&As acontecem nessas regiões e, de certa forma, a nossa região já acessa o mercado de capitais. Transmitir essa visão, não só para tecnologia, mas para outros setores, é uma forma de disseminar e criar uma visão mais ampla da nossa capacidade.”

Com apoio da Senior Capital, IBEF-SC e SST Advogados, o encontro recebeu lideranças de companhias como Altenburg, Stein Construtora, SCAngels, Max Mohr, Bermo e Taticca Audit.

Guga assina nova campanha

A Senior também lançou na última sexta-feira (26/9) sua mais nova campanha, intitulada Minha Jogada de Sucesso com a Senior, com assinatura do embaixador Guga Kuerten. “A nossa história com a Senior tem muita similaridade. Começa com dedicação, superação, trabalho em equipe e a criação de novas estratégias. A partir daí vêm as conquistas, que despertam um desejo ainda maior de continuar crescendo, aprimorar os detalhes e inovar sempre na busca do principal objetivo: desenvolver soluções para qualquer desafio que apareça”, afirma Kuerten.

A ação agora coloca os clientes no centro, compartilhando relatos de transformação impulsionados pelas soluções da empresa. “Nosso objetivo é evidenciar histórias reais de empreendedorismo e crescimento, mostrando que por trás de cada número existem pessoas, conquistas e transformações que nos inspiram a seguir evoluindo junto com nossos clientes. Eles sempre foram o centro do nosso trabalho. Nos orgulhamos em ajudar milhares de empresas no Brasil e na América Latina a crescer, se tornarem mais competitivas e gerarem riqueza.”, afirma José Krasucki, head de Marketing da Senior Sistemas.

As quatro primeiras empresas confirmadas na ação são as líderes de mercado BBM Logística, Lowell Professional, WTorre S.A e Futfanatics. Além dessas outras centenas de histórias de sucesso começam a ser reveladas nos próximos meses.

A campanha prevê veiculação nos principais veículos de comunicação do país, incluindo TV, rádio, DOOH, além de diversas ativações regionais que abrangem todo o território nacional.