Samsung despenca 7% após divulgar lucro recorde; entenda o motivo

A Samsung viu suas ações caírem quase 7% nesta terça-feira, 6, mesmo após divulgar um resultado recorde no trimestre. O mercado, aparentemente, já havia incorporado os números ao preço do papel e agora se volta para a capacidade dela de sustentar o ritmo de investimentos em inteligência artificial (IA).

No segundo trimestre, a empresa registrou lucro operacional preliminar de 89,4 trilhões de wons, o equivalente a US$ 58,4 bilhões. O resultado representa um salto de mais de 1.800% em relação a igual período de 2025 e supera os 57,2 trilhões de wons registrados entre janeiro e março.

Já a receita entre abril e junho alcançou 171 trilhões de wons, acima dos 133,9 trilhões do trimestre anterior. Na comparação anual, as vendas mais do que dobraram, mas não o suficiente para fazer as ações subirem.

"As ações já haviam precificado um trimestre histórico com meses de antecedência e, quando os números confirmaram um desempenho expressivo, porém não muito além do que o mercado já esperava, não houve muito o que recompensasse quem decidisse investir naquele momento", avaliou o analista da eToro, Zavier Wong.

O desempenho tem sido prejudicado por preocupações de que os gastos com infraestrutura de IA não consigam continuar crescendo no ritmo que vinha impulsionando os preços de memórias, na visão do especialista. As informações são da CNBC.

Investimentos em IA dividem opiniões

Outro fator que pesou sobre o papel foi a estreia dos American Depositary Receipt (ADRs) da rival sul-coreana SK Hynix. "Não ajuda o fato de a listagem de ADRs da SK Hynix ocorrer na mesma semana, desviando parte desse apetite por rotação para outro lugar", conforme Wong.

O diretor de pesquisa da Counterpoint Technology Market Research, Tom Kang, vê, ainda, que o sindicato dos trabalhadores e o governo sul-coreano passaram a pressionar por uma fatia maior dos lucros da Samsung, contribuindo para o aumento das preocupações.

Kang também chamou atenção para o avanço dos preços das memórias. Os levantamentos mensais da consultoria para os mercados de eletrônicos de consumo, dispositivos móveis e servidores mostram que os preços continuam subindo e devem permanecer em alta pelo menos até o fim deste trimestre.

Bônus a funcionários e nova fábrica pesam

No início do ano, a Samsung também encerrou semanas de protestos do sindicato ao concordar em eliminar o teto equivalente a 1000% do salário-base para o pagamento de bônus e destinar 10,5% do lucro operacional da divisão de semicondutores às gratificações dos trabalhadores.

Além do anúncio da construção de novas fábricas de semicondutores no sul da Coreia do Sul. Kang pontuou que a região fica distante do principal polo fabril da empresa, localizado no centro do país.

Isso obrigará a Samsung a construir praticamente toda a infraestrutura do zero, uma decisão considerada pouco convencional para uma operação desse porte e que contrariou parte das expectativas do mercado, segundo o especialista.