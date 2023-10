Salto de contratações nos EUA reforça apostas em outra alta dos juros pelo Fed

A geração de empregos nos EUA deu um salto inesperado em setembro, em dados que reforçam o argumento para outro aumento de juros do Federal Reserve.

As empresas americanas criaram 336.000 novas vagas no mês passado, o maior aumento desde o início do ano, segundo o relatório conhecido como ‘payroll’ divulgado nesta sexta-feira, baseado em dados das folhas de pagamento. O desemprego se manteve em 3,8% e os salários aumentaram a um ritmo moderado.

O vigor surpreendente do mercado de trabalho dos EUA sugere que as empresas continuam confiantes nas suas perspectivas de vendas. Embora o ritmo de contratações tenha esfriado desde o ano passado, a sua força continua a ser uma importante fator para as despesas das famílias e para a economia em geral.

Política monetária

Para o Fed, no entanto, isso ameaça manter a pressão de alta sobre a inflação. Os números do governo poderão deixar os dirigentes do banco central americano mais inclinados a outro aumento de juros até o final do ano.

As contratações foram relativamente amplas, lideradas pelos setores de lazer e hotelaria, cuidados de saúde e serviços profissionais e empresariais. Os posto de trabalho no governo também aumentaram.

Os dados levaram os yields de 30 anos do Tesouro americano novamente a disparar acima de 5%, e o futuros de bolsas em Nova York afundaram, apagando ganhos do início da manhã.