Sai São Martinho, entra Cury: veja como deve ficar a carteira do Ibovespa a partir de setembro

A B3 (B3SA3) divulgou nesta segunda-feira, 18, a segunda prévia da nova carteira do Ibovespa, principal índice do mercado acionária brasileiro. Tal qual na primeira preliminar, entram as ações ordinárias da Cury (CURY3) e a saída dos papéis da São Martinho (SMTO3).

Segundo a B3, a Cury entra com peso 0,210% no índice que irá vigorar de 1° de setembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026. A terceira e última prévia será divulgada no dia 29 de agosto.

Entre os requisitos para compor a carteira do Ibovespa, a companhia deve apresentar movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no período das últimas três carteiras do indicador, além de estar entre os ativos que representem 85%, em ordem decrescente, do Índice de Negociabilidade (IN) na Bolsa.

A ação de uma empresa do Ibovespa também não pode ser negociada por valor abaixo de R$ 1,00.

Os cinco papeis que mais tiveram peso na composição da primeira prévia da carteira do Ibovespa, divulgada no dia 1° de agosto, foram: Vale ON (VALE3; 11,215%), Itaú Unibanco PN (ITUB4; 8,203%), Petrobras PN (PETR4; 7,077%), Petrobras ON (PETR3; 4,159%) e Bradesco PN (BBDC4; 3,898%).