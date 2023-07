Sai Petrobras, entra BB: as trocas de estatais na carteira do BTG para julho

As ações da Petrobras (PETR4) deixaram a carteira de ações recomendadas do BTG Pactual para o mês de julho. A exclusão da petrolífera foi atribuída à valorização "estelar" de 20,4% no mês de junho e de 43,6% no acumulado do ano. "Buscamos algum equilíbrio no portfólio após o rali recente."

Sem espaço para a Petrobras

Embora recomendem a realização de lucros, os analistas ainda veem espaço para as ações subirem mais (mesmo que em troca de um maior risco). "A ação ainda é negociada a um valuation atraente e deve continuar pagando altos dividendos, mas o fluxo de notícias pode não ser tão positivo quanto nos meses anteriores."

Esse fluxo de notícias cobrou um preço caro da Petrobras na sexta-feira, 30, quando suas ações tombaram 5% após o anúncio de iria reduzir o preço dos combustíveis. Em valor de mercado, a empresa perdeu R$ 21,75 bilhões.

No lugar das ações da Petrobras, foram reinseridas as do Banco do Brasil (BBAS3).

"Tirar o BB foi um erro"

As ações do banco são as favoritas do BTG no setor e estiveram na carteira de recomendações desde fevereiro, antes de serem retiradas no mês passado. Os analistas, inclusive, disseram que a decisão retirá-las da carteira em junho "foi um erro". Os múltiplos baratos em relação a seus pares e a busca por participação do setor bancário na carteira motivaram a escolha pelo Banco do Brasil.

"Mesmo após o desempenho de aproximadamente 50% no acumulado do ano, vemos as ações do Banco do Brasil como atraentes, pois continuamos a acreditar na capacidade e no compromisso do banco em oferecer retornos sólidos."

No primeiro trimestre, o Banco do Brasil reportou lucro líquido de R$ 8,5 bihões. O resultado levou os analistas do BTG a elevarem a projeção de lucro do banco para este ano para R$ 35,5 bilhões.

"Nós entendemos os riscos de uma empresa estatal, mas acreditamos que o BB tem seus 'anticorpos' com a assimetria ainda bastante atraente nos níveis de preços atuais."