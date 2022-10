Sabesp (SBSP3) dispara mais de 12% com possível vitória de Tarcísio de Freitas em SP

As ações da Sabesp (SBSP3) saltam mais de 12% na manhã desta segunda-feira, 3, chegando a subir mais de 18% na máxima do dia. A forte valorização ocorre após o resultado da eleição ao governo do estado de São Paulo, em que o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) Tarcísio de Freitas (PL), foi o mais votado. A decisão será disputada em segundo turno contra Fernando Haddad (PT).

A expectativa no mercado é de que, com Tarcísio de Freitas, a Sabesp tenha mais chance de ser privatizada do que em um eventual governo petista. A reação ao resultado da véspera é ainda mais acentuada, dado o efeito surpresa do primeiro turno.

Tarcísio de Freitas obteve 42,3% dos votos válidos, enquanto Haddad, 35,70%. O Datafolha divulgado na véspera da eleição dava 39% para o Haddad e 39% para Freitas.

"Esperamos uma reação positiva nas ações da Sabesp, dado que Freitas é considerado favorável ao mercado e pró-privatização e ele veio com resultados melhores do que o esperado", avaliaram analistas do Credit Suisse em nota.

A privatização da companhia de saneamento paulista é um desej antigo do mercado, tendo sido especulada durante boa parte do antigo governo de João Doria.