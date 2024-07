Sabesp (SBSP3): começa hoje reserva de ações da companhia; veja cronograma e como reservar

O período de reserva de ações da Sabesp (SBPS3) começa nesta segunda-feira, 1º. Interessados podem reservar os papéis até 15 de julho. Já a fixação do preço por ação acontece no dia 18 de julho, enquanto a liquidação da oferta será no dia 22.

As ações que estão sendo disponibilizadas são direcionadas para investidores não instucionais. Elas fazem parte da fatia de 17% que o governo do Estado de São Paulo está vendendo como parte do processo de privatização, para o mercado em geral. Segundo o documento que dita as normas para o plano de distribuição, a fatia para pequenos investidores será de, no mínimo, 11% das ações oferecidas, podendo a chegar até a 37% do capital.

Na semana passada, a Equatorial (EQTL3) foi a única a apresentar proposta para se tornar acionista de referência, que terá 15% das ações da companhia. A empresa ofereceu um preço por ação de R$ 67, o que é cerca de 15% abaixo do valor da companhia que está sendo negociado em bolsa nesta segunda. Por volta das 15h, os papéis estavam cotados a R$ 78,98.

O preço oferecido pela Equatorial é o teto na tranche que agora vai a mercado. Ao todo, o governo do Estado de São Paulo está vendendo 32% do capital, o que deve reduzir sua participação de 50,3% para pouco mais de 18% do capital.

Como será a reserva de ações da Sabesp

Quem pode comprar?

Nesta etapa, podem reservar as ações os investidores não instucionais. A prioridade será para empregados e aposentados.

Como reservar

Os pedidos de reservas das ações da companhia podem ser feitos de duas formas: diretamente ou indiretamente. O investimento direto ocorre por meio de uma corretora ou banco. Já o investimento indireto seria via fundos FIA-Sabesp que as corretoras poderão criar para participar dessa operação.

Quanto posso investir na Sabesp?

A aplicação mínima é de R$ 100 e a máxima, de R$ 1 milhão para investimentos diretos. Já para investir nos fundos FIA-Sabesp, a aplicação mínima é de R$ 1 e a máxima, de R$ 1 milhão.

Vale a pena investir na Sabesp?

José Ronaldo, economista e professor do Ibmec RJ, comenta à reportagem que o investidor que desejar adquirir ações da Sabesp precisa ter um olhar de longo prazo. Isso porque a curto prazo já houve uma valorização do papel com a expectativa da privatização.

"A perspectiva de longo prazo em uma companhia do tamanho da Sabesp, que está na área mais rica do Brasil e que tem um bom potencial de aumento de eficicência com a privatizatização, tende se refletir em valor de mercado para a companhia. A longo prazo pode gerar ganho para o investidor."