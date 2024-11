Sabesp firma contrato de R$ 1 bilhão em financiamento com a IFC para projetos de saneamento básico

A Sabesp anunciou a assinatura de um contrato de financiamento no valor de R$ 1,06 bilhão com a International Finance Corporation (IFC) no dia 14 de novembro de 2024.

O contrato, caracterizado como um Sustainability-Linked Loan (empréstimo vinculado à sustentabilidade), estabelece metas de desempenho relacionadas a indicadores ambientais, sociais ou de governança (ESG), cuja não conformidade pode acarretar ajustes nas condições do financiamento.

Os recursos serão destinados a investimentos em infraestrutura de saneamento básico, abrangendo o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Perus, que inclui os sistemas Oeste e Leste, além das Vertentes 2 e 3 de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

Os projetos integram o programa Integra Tietê, cujo objetivo é ampliar o tratamento de esgotos e melhorar a qualidade da água do rio Tietê, na cidade de São Paulo, destaca a companhia.