Sabesp conclui compra 20% de termelétrica de resíduos sólidos da Orizon por R$ 40 milhões

A Sabesp (SBSP3), empresa de tratamento de água e esgoto do Estado de São Paulo, concluiu a compra de uma fatia de 20% na URE-BA, usina de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, da Orizon (ORVR3).

O valor da aquisição da fatia é de R$ 40 milhões e a transação, anunciada no início de novembro, foi aprovada agora pelo Cade.

A empresa possui contrato de parceria público-privada com a Prefeitura de Barueri para o recebimento e tratamento de resíduos sólidos até 2051 e contratos para comercialização de energia até 2046.

A URE-BA, que deve começar a funcionar em 2026, atuará no tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos com recuperação energética, somando uma potência instalada de 20 MW e venda de aproximadamente 16MW, com capacidade de tratamento de 300 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, e será a primeira Usina de Geração de Energia a partir da incineração de resíduos sólidos urbanos do Brasil.

A usina será capaz de fornecer energia para cerca de 80 mil residências, com capacidade para processar até 870 toneladas por dia de resíduos urbanos produzidos na Grande São Paulo. O início prevê investimento de R$ 480 milhões e três principais fontes de receita: geração de energia; taxas de destinação de resíduos e créditos de carbono.

Para os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame), a junção das duas empresas no negócio traz vantagens para os dois lados. A Sabesp entra em um novo negócio, enquanto, com um rating de crédito melhor, consegue condições de financiamento mais favoráveis à companhia.

"Com a aquisição, a Sabesp entra no segmento de gestão de resíduos, e com sinergias por ter uma unidade de tratamento de água próxima à ETE Barueri. A Sabesp pode fornecer água desmineralizada e produtos químicos para a usina de geração de energia de resíduos e utilizar o excesso de calor da termelétrica para a secagem do lodo de esgoto."