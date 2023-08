Ruqi Mobility pede listagem em Hong Kong e planeja investir desenvolvimento de condução autônoma

O Grupo GAC anunciou em 22 de agosto, que a joint venture da empresa, Chenqi Technology Limited (Ruqi Mobility), apresentou um pedido à Bolsa de Valores de Hong Kong Limited para uma proposta de oferta pública inicial de ações no exterior e uma listagem no quadro principal da Bolsa de Valores de Hong Kong, com CICC, Huatai International e Agricultural Bank of China International como patrocinadores conjuntos.

De acordo com o prospecto, a Ruqi Travel é uma empresa de serviços e tecnologia de viagens dedicada a criar um sistema de serviços e soluções de tecnologia de viagens tridimensional e completo. Os negócios da empresa incluem serviços de viagem, principalmente serviços de táxi online e Robotaxi; serviços de tecnologia, como soluções de modelo e dados de inteligência artificial e mapas de alta precisão; e serviços ecológicos que fornecem um conjunto completo de suporte para motoristas e franqueados.

Entende-se que aproximadamente 40% dos recursos arrecadados deverão ser usados em atividades de pesquisa e desenvolvimento para serviços de operação autônoma e de Robotaxi. Outros 20% para atualizações de produtos e melhoria da eficiência operacional dos serviços de viagem; 20% para expandir a base de usuários, melhorar o reconhecimento da marca e aumentar a participação no mercado. Além de 10% para estabelecer parcerias estratégicas, investimentos e aquisições na cadeia de valor do setor de viagens, bem como melhorar a experiência do usuário, lucratividade e solidificação da posição no setor. E 10% serão para capital de giro e fins corporativos gerais.

O prospecto para bolsa de valores de Hong Kong também mostra a receita da empresa aumentando de US$404 milhões para US$1,368 bilhão de 2020 a 2022, e US$913 milhões no primeiro semestre deste ano. Entre eles, o negócio de viagens é a principal fonte de receita da empresa; nos últimos três anos, a receita representou mais de 90%; no primeiro semestre deste ano, essa proporção é de 86,7%; a proporção do negócio de serviços ecológicos se expandiu.