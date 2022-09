Romi (ROMI3) irá distribuir ações aos acionistas; proporção será de 1 para 10

A Romi (ROMI3) anunciou nesta quinta-feira, 22, que irá emitir e distribuir a seus acionistas 7,33 milhões de ações. O valor atribuído às ações bonificadas é de R$ 18,23, perfazendo um aumento de capital de R$ 133,7 milhões.

A proporção das novas ações da Romi a serem recebidas será de uma para cada 10 que os acionistas tiverem. Serão beneficiados os acionistas que estiverem no registro da companhia no dia 30 deste mês. As novas ações serão creditadas em 5 de outubro.

Não serão considerados números fracionados. Acionistas que tiverem, por exemplo, 11 ações, receberão apenas uma. As sobras decorrentes das frações serão vendidas na B3 e o valor líquido será entregues aos detentores de eventuais frações.

A Romi espera com a bonificação aumentar a liquidez das ações no mercado e ajustar a reserva de lucros.