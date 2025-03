Roche fecha acordo de US$ 5,3 bi para desenvolver medicamento contra obesidade

A gigante farmacêutica suíça Roche anunciou nesta quarta-feira, 12, um acordo de até US$ 5,3 bilhões com a startup Zealand Pharma para o desenvolvimento de um medicamento para obesidade. O objetivo é competir no crescente mercado de medicamentos para perda de peso, que tem atraído forte interesse de investidores.

O acordo prevê que as duas empresas desenvolvam e comercializem juntas o petrelintide, um análogo de amilina. A Zealand Pharma receberá inicialmente US$ 1,65 bilhão, com possibilidade de receber mais pagamentos conforme o avanço dos testes de fase 3 e das vendas.

As ações da empresa dispararam 29% após o anúncio, enquanto as da Roche subiram 5,3%. Em contraste, as ações da dinamarquesa Novo Nordisk caíram 3,9% após resultados abaixo das expectativas em seu último teste de medicamento para obesidade, o CagriSema.

O CEO da Zealand Pharma, Adam Steensberg, afirmou à CNBC que o acordo com a Roche demonstra o compromisso das empresas em liderar o mercado de obesidade. Ele destacou que a Zealand optou pela Roche devido à grande experiência da companhia no mercado.

O Bank of America classificou o acordo como o "melhor cenário possível" para a Zealand. O contrato permitirá que as duas empresas comercializem o petrelintide em conjunto nos EUA e na Europa, com a Roche ficando com os direitos exclusivos de comercialização no restante do mundo.

A Zealand Pharma aposta nos análogos de amilina como a "próxima geração" de tratamentos para obesidade. O petrelintide está em fase 2 de testes, com expectativa de lançamento até 2030. Analistas estimam que o medicamento possa levar os pacientes a uma perda de peso entre 15% e 20% do peso corporal.