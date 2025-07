Rio Tinto planeja ampliar investimentos em cobre nos EUA diante de tarifas anunciadas por Trump

A mineradora Rio Tinto afirmou que planeja ampliar sua atuação no setor de cobre dos Estados Unidos após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, de implementar tarifas de 50% sobre as importações do metal.

Em comunicado, a CEO da companhia, Katie Jackson, destacou ver fortes oportunidades de negócio no país: “Há um reconhecimento crescente por parte do governo dos EUA da necessidade de fontes nacionais de cobre e outros materiais essenciais para apoiar a indústria e impulsionar o futuro energético do país”, disse. “Temos um forte desejo de investir mais em cobre americano e vemos oportunidades significativas para expandir nossos negócios nos Estados Unidos.”

Setores dependentes

As tarifas propostas devem afetar setores que são mais dependentes do cobre, como a indústria automotiva, a fabricação de eletrônicos e a construção civil. A medida faz parte de uma estratégia para fortalecer a cadeia produtiva nacional da commodity, embora especialistas alertem que obstáculos regulatórios e disputas judiciais ainda dificultam a viabilização de novos projetos de mineração no país.

A Rio Tinto não informou o valor previsto para novos aportes no país. A empresa já atua em Utah por meio do complexo de Kennecott, que abriga uma das duas fundições de cobre em atividade nos Estados Unidos.

Outro foco da mineradora é o projeto Resolution, uma mina subterrânea de cobre localizada no Arizona. O empreendimento é controlado em parceria com o Grupo BHP — 55% pertencem à Rio Tinto e 45% à BHP — e recebeu recentemente uma decisão favorável da Suprema Corte dos EUA, que permite o avanço da iniciativa. O projeto estava paralisado por disputas judiciais e regulatórias e, segundo a companhia, tem o potencial de se tornar a maior mina de cobre da América do Norte.