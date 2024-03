Revisão de guidance da MRV (MRVE3) derruba ações no Ibovespa

Depois de rumores de revisão de guidance, a MRV (MRVE3) confirmou que é isso mesmo o que acontecerá. Na sexta-feira, 15, durante o seu Investor Day, a companhia informou que a sua projeção de lucro para 2025 caiu de uma janela de R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão para um intervalo entre R$ 500 milhões a R$ 700 milhões. Por volta das 15h15 de hoje, os papéis da incorporadora caíam 4,13%.

Em coletiva, Ricardo Paixão, CFO do grupo, disse que o desafio de geração continua.

“Vamos construir menos unidades do que havíamos previsto, por isso estamos revisando o guidance para baixo em margem bruta e lucro.” Apesar da revisão, a mensagem da companhia foi de retomada do protagonismo. “Os indicadores operacionais voltaram para um patamar pré-covid, e agora estamos com a operação mais estabilizada”, disse.

Em relatório, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) escreveram que a recuperação da MRV está demorando mais do que o esperado. “As novas diretrizes sugerem grandes revisões para baixo em nossas estimativas de lucro por ação (EPS, na sigla em inglês)”, dizem. Ainda assim, o banco não está completamente negativo aos papéis da incorporadora, visto os “ventos favoráveis” do programa Minha Casa, Minha Vida.

Junto a isso, eles destacam que o novo guidance da MRV inclui as securitizações adicionais para este ano e 2025. “O CFO acredita que isso vai impulsionar o fluxo de caixa da MRV em R$400 milhões em 2024 (novas vendas de recebíveis superando o volume de recebíveis securitizados transferidos para os detentores de CRI) e serem próximas de zero no ano que vem”, disseram.

Com isso, embora o pregão de hoje seja marcado pela decepção dos investidores, o BTG segue confiante na empresa. Inclusive, os analistas mantiveram a recomendação de compra dos papéis MRVE3, “apesar do fraco ímpeto de ganhos”.

Confira as últimas notícias de Invest: