Revisão da Selic no Focus, balanço do Itaú e da Saudi Aramco e o que mais move o mercado

Os mercados internacionais iniciaram esta segunda-feira, 7, sem uma direção definida, enquanto investidores seguem à espera do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos de julho. Os dados serão divulgados na quinta-feira, 10,

A expectativa para a inflação de julho é ainda maior diante dos números divulgados na sexta-feira, 4, que mostraram um mercado de trabalho bastante apertado nos Estados Unidos. A taxa de desemprego americana, que segue próxima da mínima histórica, caiu ainda mais, de 3,6% para 3,5% no mês passado.

A discussão envolvendo mercado de trabalho e inflação nos Estados Unidos é pano de fundo dos debates sobre a necessidade do Federal Reserve elevar ainda mais a taxa de juro, hoje no intervalo entre 5,25% e 5,50%. O Brasil, porém, se encontra em ponta oposta do ciclo da política monetária, com o Banco Central iniciando seus cortes de juros na semana passada, com redução da taxa Selic de 13,75% para 13,25%,

A queda de 0,50 ponto percentual foi acima da esperada por economistas, que revisaram a expectativa de Selic para o fim do ano, passando a incorporar outros três cortes de mesma magnitude, já sinalizados pelo Banco Central.

Focus revisa Selic para o fim do ano

No boletim Focus divulgado nesta manhã, a projeção de Selic para o fim de 2023 caiu de 12% para 11,75%. Para o fim do ciclo de queda de juros, no ano que vem, a projeção para a Selic caiu de 9,25% para 9%.

Balanços no radar: Aramco tem queda de lucro

Na parte micro, investidores seguem analisando resultados do segundo trimestre, que seguem sendo divulgados por empresas brasileiras e do exterior. Um dos destaques desta manhã no mercado internacional são os números da Saudi Aramco, maior petrolífera do mundo e a terceira maior empresa em valor de mercado, somente atrás da Apple e da Microsoft.

A Saudi Aramco apresentou lucro de US$ 30,07 bilhões. O montante representa uma queda de 38% em relação ao registrado no segundo trimestre do ano passado, quando a empresa atingiu o maior lucro de sua história em meio ao início da guerra na Ucrânia. Embora mais baixo, o lucro saiu levemente acima das expectativas, que giravam perto de US$ 29,8 bilhões. As ações da companhia são negociadas em leve alta na bolsa de Riad.

Itaú, BB Seguridade e outros balanços do dia

No Brasil, o balanço mais aguardado do dia é o do Itaú, que será apresentado após o encerramento do pregão. Entre os destaques desta noite ainda estarão os resultados da Vivara, Direcional, Pague Menos e Grupo SBF (Centauro). Nesta manhã, foi divulgado o balanço do BB Seguridade. Seu lucro líquido foi de R$ 1,8 bilhão, 30,9% acima do registrado no segundo trimestre do ano passado.