Reunião dos Brics, IGP-DI e balança comercial: o que move os mercados

A semana começa sob clima de cautela nos mercados globais, em meio a tensões políticas no Brasil e expectativa por dados de inflação que podem definir o ritmo de cortes de juros nos Estados Unidos (EUA).

Por aqui, investidores acompanham de perto a reta final do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e uma série de indicadores econômicos.

Nesta segunda-feira, 8, a agenda doméstica traz o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de agosto às 8h, seguido do Boletim Focus do Banco Central (BC) às 8h25.

Às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) divulga a balança comercial semanal.

Na diplomacia, Lula comanda hoje uma cúpula virtual do Brics com a participação de Xi Jinping.

Nos EUA, o destaque do dia é o relatório de expectativas de inflação do Federal Reserve (Fed) de Nova York às 12h.

No radar

O centro das atenções no Brasil é o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus, que será retomado na terça-feira, 9, com o voto do relator Alexandre de Moraes.

O fim de semana trouxe tensões adicionais: Trump voltou a criticar o governo Lula e manteve a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, sinalizando novas sanções em caso de condenação de Bolsonaro.

Em São Paulo, atos bolsonaristas pediram anistia e prestaram homenagem ao presidente americano, enquanto o governador Tarcísio de Freitas atacou Moraes e defendeu reação imediata no Congresso Nacional.

Hoje, às 10h, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reúne ministros no Palácio do Planalto para articular a resistência a projetos que ampliam a pressão sobre o STF.

A semana também reserva indicadores importantes: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto (quarta-feira), vendas no varejo (quinta-feira) e setor de serviços (sexta-feira).

Na Ásia, a renúncia do premiê japonês Shigeru Ishiba, após derrota nas legislativas, enfraqueceu o iene, mas o Produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre superou previsões, com alta anualizada de 2,2%.

Na Europa, a votação do orçamento francês nesta segunda pode levar à queda do primeiro-ministro François Bayrou.