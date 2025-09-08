Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Reunião dos Brics, IGP-DI e balança comercial: o que move os mercados

A partir de terça-feira, 9, investidores acompanham a reta final do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso na reunião do Brics: presidente participa de reunião virtual com líderes nesta segunda-feira, 8 (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso na reunião do Brics: presidente participa de reunião virtual com líderes nesta segunda-feira, 8 (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08h16.

A semana começa sob clima de cautela nos mercados globais, em meio a tensões políticas no Brasil e expectativa por dados de inflação que podem definir o ritmo de cortes de juros nos Estados Unidos (EUA).

Por aqui, investidores acompanham de perto a reta final do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e uma série de indicadores econômicos.

Nesta segunda-feira, 8, a agenda doméstica traz o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de agosto às 8h, seguido do Boletim Focus do Banco Central (BC) às 8h25.

Às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) divulga a balança comercial semanal.

Na diplomacia, Lula comanda hoje uma cúpula virtual do Brics com a participação de Xi Jinping.

Nos EUA, o destaque do dia é o relatório de expectativas de inflação do Federal Reserve (Fed) de Nova York às 12h.

No radar

O centro das atenções no Brasil é o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus, que será retomado na terça-feira, 9, com o voto do relator Alexandre de Moraes.

O fim de semana trouxe tensões adicionais: Trump voltou a criticar o governo Lula e manteve a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, sinalizando novas sanções em caso de condenação de Bolsonaro.

Em São Paulo, atos bolsonaristas pediram anistia e prestaram homenagem ao presidente americano, enquanto o governador Tarcísio de Freitas atacou Moraes e defendeu reação imediata no Congresso Nacional.

Hoje, às 10h, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reúne ministros no Palácio do Planalto para articular a resistência a projetos que ampliam a pressão sobre o STF.

A semana também reserva indicadores importantes: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto (quarta-feira), vendas no varejo (quinta-feira) e setor de serviços (sexta-feira).

Na Ásia, a renúncia do premiê japonês Shigeru Ishiba, após derrota nas legislativas, enfraqueceu o iene, mas o Produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre superou previsões, com alta anualizada de 2,2%.

Na Europa, a votação do orçamento francês nesta segunda pode levar à queda do primeiro-ministro François Bayrou.

Acompanhe tudo sobre:BricsBalança comercialSupremo Tribunal Federal (STF)bolsas-de-valoresIndicadores econômicos

Mais de Invest

Alibaba atrai US$ 1,7 bi de investidores chineses e lidera negociações em Hong Kong

Sai a legging, entra o jeans: ações da Levi's e American Eagle disparam em Wall Street

Bolsas globais iniciam semana com crise política na França e sucessão no Japão no radar

O mercado de cosméticos já não cresce como antes. A Elf está indo na contramão

Mais na Exame

Negócios

Por que essa pequena startup de Goiás conquistou a OAB — e prevê crescer 21.500% em um ano?

Mundo

Comércio entre China e EUA encolhe e pressiona recuperação da segunda maior economia do mundo

English

Trump’s tariff exposes challenges and opportunities for Brazil to expand its fruit exports

Brasil

Gleisi Hoffmann reúne ministros para discutir estratégias contra projeto de anistia