Reunião de Lula e Haddad e a escolha de Scott Bessent: os assuntos que movem o mercado

Os investidores seguem em compasso de espera do anúncio do pacote fiscal. A expectativa é que o pacote seja anunciado entre hoje e amanhã. Na última semana, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que o anúncio será feito após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliar os atos que serão enviados ao Congresso Nacional. A previsão é de que pelo menos uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja enviada ao Legislativo.

Agenda de reuniões com o presidente Lula

Haddad tem duas reuniões com Lula na agenda de hoje: uma das 10h às 12h e outra das 15h30 às 18h. “Na segunda de manhã nós vamos passar para o presidente a minuta dos atos que já foram minutados pela Casa Civil. Vamos bater com ele a redação de um ou outro detalhe, inclusive, o acordo que foi feito com a Defesa, que ele soube só informalmente por mim hoje. [Grifar] Vamos bater com ele a redação e, ao fim da reunião de segunda-feira, estaremos prontos para divulgar. Aí, se faremos isso na própria segunda ou na terça, é uma decisão que a comunicação vai tomar”, explicou Haddad.

Indicadores econômicos em destaque

Ainda pela manhã, a FGV divulga os dados de confiança do consumidor em novembro. Paralelamente, o Banco Central do Brasil apresentará:

O Boletim Focus, com projeções dos principais indicadores do mercado financeiro;

As estatísticas do setor externo de outubro, que na última atualização registraram um déficit em conta corrente de US$ 6,5 bilhões.

Nomeação de Scott Bessent para o Tesouro dos EUA

Na última sexta-feira, 22, Donald Trump confirmou que Scott Bessent será o novo secretário do Tesouro do governo eleito. Bessent, de 62 anos, é um bilionário gestor de fundos conhecido por sua experiência em Wall Street e alinhamento com o plano econômico de Trump. Medidas como a redução de subsídios, desregulamentação e tarifas sobre importações estão entre as políticas defendidas por ele.

A escolha de Bessent é considerada ponderada e deve ter repercussões positivas nos mercados. Ele será responsável por aconselhar o presidente em questões fiscais em meio a um cenário de dívida pública de mais de US$ 36 trilhões. Projeções indicam que o déficit norte-americano pode atingir cerca de US$ 2 trilhões no ano fiscal de 2025, com pagamentos de serviço da dívida em torno de US$ 1,2 trilhão.