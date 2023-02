Ressaca pós-Carnaval, ata do Fed, Terra Santa, pausa na temporada de balanços e o que move o mercado

A bolsa brasileira abrirá mais tarde nesta quarta-feira de Cinzas, 22, às 13h, após permanecer fechada nos últimos dois dias de Carnaval. Ao menos no mercado financeiro, a sensação na volta aos trabalhos deverá ser de ressaca, com poucas horas para correr atrás do prejuízo.

Enquanto o mercado local esteve fechado, o mundo mudou, com investidores estrangeiros passando a precificar a necessidade de um aperto ainda mais duro do Federal Reserve (Fed). O que mudou a percepção foram dados da economia americana, que saíram mais fortes do que o esperado na terça-feira, 21. O Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) Composto saiu em acelerou de 46,8 para 50,2 pontos neste mês. O número ainda saiu acima do consenso de 47,5 pontos.

Os PMIs de Serviços e Industrial também superaram as expectativas do mercado, gerando uma dura reação nas bolsas de valores. Em Wall Street, os principais índices de ações fecharam em queda de mais de 2%. O Russell 2000, de small caps americanas, tombou 2,99%.

O maior pessimismo com a economia americana se reflete nos índices de ações da Europa nesta quarta, que operam no vermelho. Entre os destaques negativos estão as bolsas de Londres e Madri, que chegam a cair mais de 1%.

Desempenho dos indicadores às 8h05 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,06%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,05%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,05%

FTSE 100 (Londres): - 1,07%

DAX (Frankfurt): - 0,63%

CAC 40 (Paris): - 0,78%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,51%

Ata do Fed

Nos Estados Unidos, índices futuros operam próximos da estabilidade, com investidores à espera da ata da última decisão do Fed. O texto será divulgado às 16 horas (de Brasília). Dependendo do tom, a ata poderá ditar o ritmo dos mercados nas horas finais do pregão desta quarta.

A última decisão foi marcada pela redução do ritmo de alta de juros de 0,5 ponto percentual para 0,25 p.p. e pelas declarações consideradas mais dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Powell, naquele dia, chegou a afirmar que pela primeira vez via um processo claro de desinflação no país. Desde então, índices de preços têm superado as estimativas nos Estados Unidos e os dados da atividade econômica seguem surpreendentemente fortes.

Terra Santa (LAND3): milhões em processos trabalhistas

A Terra Santa arquivou um fato relevante no fim de semana informando ter realizado o depósito judicial de R$ 24,37 milhões em cumprimento de ordem judicial em execução de sentença trabalhista. A empresa informou que o valor já estava provisionado em seu balanço. Além do valor, a empresa já havia depositado no mesmo processo R$ 11,29 milhões.

Pausa na temporada de balanços

Analistas terão algum descanso nesta semana, que será mais fraca em termos de divulgação de balanços. Entre as principais empresas da bolsa, somente a Minerva (BEEF3) irá divulgar seus resultados do último trimestre, na quinta-feira, 23. Nenhum balanço está previsto para quarta. Na próxima semana, a temporada de balanços volta a esquentar, com uma série de resultados. Entre eles, estarão os da Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3) e BRF (BRFS3).