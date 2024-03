Reserva da Petrobras, inflação ao produtor americano e balanços: 3 assuntos que movem o mercado

Os principais índices de ações do mercado internacional sobem na manhã desta quinta-feira, 14, com investidores à espera de novos dados da inflação dos Estados Unidos. Nesta semana, já foram divulgados os números do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês). Os números saíram levemente acima das expectativas, mas teve efeito limitado sobre os mercados e sobre as apostas de queda de juros. Investidores ainda consideram o início dos cortes em junho como o cenário mais provável, mas há temores de que a piora dos dados de inflação leve o Federal Reserve a adiar ainda mais o começo do afrouxamento monetário.

PPI: o último indicador de inflação antes do Fed

Nesta quinta será divulgado o Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) referente ao mês de fevereiro. O consenso é de uma alta mensal de 0,3% e anual de 1,1%. O PPI é o último dos principais indicadores da inflação americana antes da decisão do Federal Reserve, na próxima quarta-feira, 20. A reunião terá uma importância ainda maior, dado que serão divulgadas as projeções econômicas do Fed para a taxa de juros ao fim deste e dos próximos anos.

Petrobras e a reserva de dividendos

Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petrobras negou que está em estudos para a criação de um novo fundo de reserva de dividendos com foco em investimentos, como reportado pelo jornal O Globo. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, também se posicionou pelo X (ex-Twitter) sobre o tema, que levou a Petrobras a perder mais de R$ 50 bilhões de valor em apenas um dia. Segundo Prates, a decisão de não distribuir os dividendos extraordinários foi "meramente adiamento e reserva" A decisão, afirmou ele, foi orientada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva.

"Somente quem não compreende (ou propositalmente não quer compreender) a natureza, os objetivos e o funcionamento de uma companhia aberta de capital misto com controle estatal pode pretender ver nisso uma intervenção indevida", afirmou Prates

O mercado ficou nervoso esperando dividendos sobre cuja decisão foi meramente de adiamento e reserva. Falar em “intervenção na Petrobrás” é querer criar dissidências, especulação e desinformação. É preciso de uma vez por todas compreender que a Petrobrás é uma corporação de… — Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) March 13, 2024

Balanços do dia com Smart Fit e Renner

A agenda desta quinta está repleta de balanços corporativos do quarto trimestre. Entre os resultados mais aguardados desta noite estão o de Renner, Yduqs e Cyrela. Eneva, EzTec, Plano e Plano. Investidores ainda deverão repercutir o balanço da Smart Fit, previsto para esta manhã, e os resultados divulgados na última noite. Entre eles, estiveram os da Hypera, Ecorodovias e Eletrobras