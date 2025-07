Reprise na novela BRF e Marfrig: minoritários tentam (de novo) suspender assembleia sobre fusão

A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, faz uma nova tentativa para suspender a assembleia da BRF (BRFS3) que vai deliberar sobre a fusão com Marfrig (MRFG3). De acordo com o Valor Econômico, o acionista, que tem menos de 5% de participação na BRF, entrou com um agravo de instrumento na Justiça, um recurso após o juiz ter negado o pedido de suspensão feito em uma primeira ação cautelar.

Ainda segundo a apuração do Valor, que teve acesso ao documento, a Previ e o acionista Alex Fontana pedem a revisão da decisão tomada em primeira instância, alegando que a BRF não entregou documentação completa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os minoritários questionam como se chegou à relação de troca de 0,85 da ação da Marfrig por cada papel da BRF, como prevê a combinação proposta. O agravo afirma que a relação de troca é inexplicável e beneficia interesses dos controladores. Alega também que o comitê independente, responsável por estabelecer a relação de troca, tinha membros próximos de Marcos Molina, controlador das empresas.

Existe um pedido de arbitragem, correndo em paralelo, garantido pelo estatuto das empresas, que são listadas no Novo Mercado da B3.