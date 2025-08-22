Renúncia na Motiva (ex-CCR): executivo deixa a presidência da plataforma de trilhos

A Motiva (Ex-CCR) (MOTV3) informou ao mercado a renúncia de Marcio Magalhães Hannas do cargo de presidente da Motiva Trilhos. Assume interinamente a área o CEO da companhia, Miguel Setas. A companhia não informou o motivo da saída do executivo.

A Motiva Trilhos é responsável pela operação da ViaQuatro (linha 4) e ViaMobilidade (linhas 5, 8 9) do sistema metroferroviário de São Paulo, do VLT Carioca no Rio de Janeiro, e da CCR Metrô Bahia em Salvador.

Márcio Hannas era CEO da Motiva Trilhos desde janeiro de 2023. Antes disso, tinha sido presidente da concessionária do VLT Carioca. Seu currículo tem ainda experiências como CEO na Hyundai CAOA e passagem de nove anos na mineradora Vale, onde foi diretor de Projetos Corporativos, de Serviços e de Gestão de Projetos de Capital.

Em junho último, Márcio Hannas tinha sido nomeado presidente da Divisão América Latina da União Internacional de Transporte Público (UITP), uma associação que reúne agentes do setor em 90 países.

Planos da plataforma de trilhos

Este ano, o braço de ferrovias da Motiva anunciou um plano de transformar áreas ociosas de pátios e terrenos subutilizados ao redor de estações de metrô e trem das linhas que administra em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, em áreas com shopping, edifícios residenciais e até área multiuso.

A ideia é estabelecer nova fonte de receita à empresa. A plataforma de trilhos responde por quase 30% do faturamento da ex-CCR.

Em março, a CCR chegou a apresentar proposta de concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mas perdeu o leilão para a Comporte Participações.

Essa semana foi noticiado que o negócio aeroportuário da Motiva está próximo de ser vendido.