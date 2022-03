Renner: perspectiva de curto prazo segue negativa, diz BTG

O resultado das Lojas Renner (LREN3), divulgado na noite de quinta-feira, 17, não convenceu os analistas do BTG Pactual. A empresa apresentou lucro líquido de 415,8 milhões de reais, 18,9% abaixo do mesmo período de 2019 (pré-pandemia) e menor do que o previsto pelo consenso da Bloomberg, de 421,8 milhões de reais. A margem líquida da varejista, de 11,7% ficou 0,4 ponto percentual (p.p.) menor que a de 2020 e 6,2 p.p. que a margem de 2019. Já a receita líquida de varejo cresceu em relação aos períodos anteriores para 3,561 bilhões de reais.

"Temos visto um ponto de inflexão nas vendas, mas seguem abaixo dos níveis esperados para a reabertura. As margens não vão voltar aos níveis de 2019, pelo menos, até 2023", disse Luiz Temporini, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta sexta-feira, 18 de março. O momento macroeconômico, de taxas de juros e inflação altas e baixo crescimento deve seguir penalizando as operações da companhia.

"A Renner tem exposição à média e baixa renda. O resultado da operação principal ainda deve sofrer no curto prazo."

Assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.