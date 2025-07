Rendimento de títulos nos EUA manda sinal 'preocupante' a investidores

O mercado de títulos dos Estados Unidos registrou forte movimento de venda nesta terça-feira, 15, após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de junho. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos superou os 5% durante o dia, sinalizando preocupações com a trajetória da inflação e com os próximos passos da política monetária.

Embora os contratos futuros de fed funds ainda precifiquem dois cortes até dezembro, parte dos investidores já considera que o Federal Reserve (Fed) pode reduzir os juros apenas uma vez no ano, ou até mesmo adiar qualquer corte, segundo o MarketWatch.

Projeção

Analistas acrescentaram que o relatório de inflação mostrou aceleração nos preços de categorias potencialmente impactadas pelas tarifas comerciais do governo Trump, como móveis, brinquedos e eletrodomésticos. O temor é que novas tarifas previstas para entrarem em vigor em 1º de agosto adicionem mais pressão inflacionária.

Além dos títulos de 30 anos, os papéis do Tesouro de 20 anos também ultrapassaram o rendimento de 5%. Os títulos de 3 meses e 10 anos também tiveram queda nos preços, com aumento dos respectivos juros.

O que pode acontecer

Os dados de terça-feira mostraram que o índice de preços ao consumidor subiu 0,3% no mês passado, o maior aumento desde janeiro. A taxa geral de inflação no último ano subiu para 2,7%, contra 2,4% no mês anterior, e a taxa anual núcleo (descontados itens mais voláteis, como alimentos e energia) saltou para 2,9%, contra 2,8% anteriormente.

De acordo com o MarketWatcgh, investidores têm enfrentado duas linhas de pensamento distintas sobre a forma como as tarifas podem impactar a inflação daqui para frente. Uma delas é que esse impacto pode ser relativamente de curta duração e acabar diminuindo se o crescimento econômico dos EUA desacelerar ou se o mercado de trabalho enfraquecer. A outra é que o impacto pode ser mais duradouro e difícil de conter.