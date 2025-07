Renault registra prejuízo de US$ 11 bi com sua participação na Nissan

A Renault anunciou nesta terça-feira, 1º, que registrará um prejuízo de cerca de US$ 11,2 bilhões relacionados a sua participação de 35,7% na Nissan durante o primeiro semestre de 2025.

A quantia decorre de uma mudança no tratamento contábil. A companhia francesa passará a valorizar seu investimento com base no preço de mercado das ações da Nissan, reconhecendo a variação diretamente no patrimônio líquido — sem impacto imediato no lucro ou na distribuição de dividendos.

Essa alteração contábil ocorre enquanto a aliança de longa data entre Renault e Nissan se desestrutura: a Renault vem reduzindo sua fatia acionária e a Nissan enfrenta queda nas vendas e dificuldades financeiras. A abordagem agora adotada evita futuras baixas contábeis inesperadas ao alinhar o valor registrado com o desempenho real das ações .

Apesar do prejuízo no balanço, a Renault garantiu que as atividades conjuntas seguem inalteradas. Projetos industriais e colaborações operacionais em curso — inclusive em veículos elétricos — devem permanecer dentro do escopo do acordo.

A divulgação oficial dos resultados completos do semestre está prevista para 31 de julho. Como pano de fundo, a montadora enfrenta uma mudança de liderança, com a previsão de que o CEO Luca de Meo deixará o cargo em 15 de julho para assumir posição no grupo Kering, o que já representa uma transição importante na gestão.