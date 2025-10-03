Renault estuda aliança com chinesa Cherry para fabricar carros na América do Sul

A Renault deve anunciar em breve mais uma parceria de produção compartilhada na América do Sul. Depois de firmar acordo com a chinesa Geely para a comercialização de carros no Brasil, a montadora francesa agora negocia com a também chinesa Chery uma aliança para fabricação e vendas de veículos na região.

Segundo reportagem da Bloomberg, as negociações abrangem as plantas da Renault na Colômbia e na Argentina. Em troca do acesso à rede de fábricas, a Chery ingressaria com capital e design de produtos.

Caso as negociações avancem, a montadora chinesa usaria a planta de Envigado, na Colômbia, para produzir carros a combustão, sendo a maior parte rebatizada sob a marca Renault e o restante vendido como veículos Chery. Já em Córdoba, na Argentina, a Chery avalia investir em uma linha de picapes híbridas plug-in, com a Renault atuando como distribuidora geral dos modelos.

As negociações seguem em andamento e ainda não há certeza de que um acordo será assinado, segundo a Bloomberg.

Outros acordos em andamento

A Chery já tem experiência em colaborações com empresas ocidentais. Na China, a companhia monta modelos das marcas Jaguar e Land Rover, além de buscar ampliar sua presença internacional em meio à competição em seu mercado doméstico.

Esse eventual acordo com a Renault não deve afetar a parceria que a Chery mantém com a Caoa no Brasil desde 2017, focada na produção e comercialização de veículos no país. Paralelamente, a Caoa prepara uma nova cooperação com outra montadora chinesa, a Changan, em um modelo de parceria semelhante ao estabelecido com a Chery.