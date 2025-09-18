Remédio no supermercado tem efeito limitado sobre farmácias da bolsa, avalia Santander

O projeto de lei que permite a venda de remédios em supermercados foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. E de fato for transformado em lei, o impacto deverá ser significativamente menos prejudicial do que o previsto, avaliam analistas do Santander.

Apesar do aumento da concorrência, o banco vê redes de farmácias listadas na bolsa, como a RaiaDrogasil (RADL3) e a Pague Menos (PGMN3), menos afetadas.

Os requisitos do projeto para a venda de medicamentos sem e com receita em supermercados aumentam significativamente os custos operacionais dos supermercados e são menos disruptivos do que se esperava para as farmácias. O Santander cita, por exemplo, a necessidade de um espaço físico separado, algo que não havia na proposta inicial, além da exigência de um farmacêutico em tempo integral.

Na visão do banco, a necessidade de uma operação apartada pode fazer com que o consumidor não veja o supermercado como melhor opção para necessidades urgentes ou compras por conveniência.

A Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) viu esse pré-requisito como positivo. "No entendimento da Associação, o texto aprovado significa um grande avanço em relação ao projeto original, que autorizava a venda de medicamentos isentos de prescrição nas gôndolas de supermercados, como qualquer produto e sem qualquer cuidado de armazenamento, controle e manipulação", afirma nota da entidade.

"Outro ponto positivo é que a proposta final aprovada pelo Senado abre oportunidade de parcerias entre as redes de farmácia e setor supermercadista, em especial para aqueles que não optarem por explorar a venda de medicamentos com bandeira própria".

Supermercados já tiveram experiência com farmácias em lojas físicas, mas em um formato diferente. A unidade ficava fora da área de pagamento do mercado. Devido à baixa taxa de sucesso desse formato, muitos supermercados optaram por descontinuar o serviço.

Os analistas do Santander também veem obstáculos para que empresas como o Mercado Livre (MELI34) ganhem relevância no setor devido ao arcabouço legal restritivo do Brasil e capacidade das redes de farmácia de oferecer compras com urgência.

Compra para RaiaDrogasil

Em um segundo relatório, o Santander trouxe mais perspectivas para RD Saúde (RADL3). Na sessão desta terça-feira, 17, em que a PL do remédio nos supermercados passou pelo Senado, a ação da empresa subiu mais de 6% e foi a maior alta da carteira do Ibovespa.

Para o banco, a companhia confirmou a trajetória de alta de margens e vendas no segundo trimestre, reduzindo o risco de novos cortes de guidance e apoiando um caminho positivo em 2026.

Os analistas acreditam que o mercado precificou ameaças estruturais à rede de farmácias exageradamente, incluindo concorrência online e mudanças regulatórias, como a proposta de venda de medicamentos nos supermercados.

O relatório destacou uma visão construtiva sobre os ajustes operacionais feitos pela companhia no segundo trimestre, observando que 90% dos ajustes de vendas de produtos de higiene pessoal e beleza já foi executado por meio de preços, marketing e mix mais precisos.

Embora a margem bruta possa permanecer abaixo dos níveis históricos, o Santander espera uma diluição constante das despesas gerais e administrativas e um aumento gradual das vendas de marcas próprias para compensar a pressão.

O Santander, no entanto, reviu as estimativas para a RaiaDrogasil devido a um início de ano desafiador. O banco reduziu as expectativas de lucro líquido em 10% e 11% em 2025 e 2026, respectivamente — mas destaca que, ainda assim, está acima do consenso de mercado para a linha.

O banco reiterou a recomendação outperform (equivalente à compra) para a ação.