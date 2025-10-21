Relatório de produção da Vale, balanço da Netflix e viagem de Lula à Ásia: o que move os mercados

Os mercados globais operam nesta terça-feira, 21, com poucos indicadores econômicos no radar, em um ambiente de otimismo moderado com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Investidores aguardam a divulgação do relatório de produção e vendas da Vale e o balanço da Netflix, ambos após o fechamento dos mercados.

No campo da política monetária, estão previstos discursos de dirigentes dos principais bancos centrais — Banco Central Europeu, Bank of England e Federal Reserve — em eventos sem grande expectativa de impacto no mercado, já que a aposta quase unânime é de que o Fed fará um corte de 0,25 ponto percentual na próxima semana.

O cenário favorece moedas emergentes, como o real, e estimula o avanço do Ibovespa, que busca romper a marca dos 145 mil pontos.

Entre os eventos programados para hoje:

07h30 – Reino Unido: Andrew Bailey e Sarah Breeden (BoE) testemunham no comitê de Regulação dos Serviços Financeiros da Câmara dos Lordes

08h00 – Noruega: Christine Lagarde (BCE) discursa em conferência climática

10h00 – EUA: Christopher Waller (Fed) discursa em conferência institucional

16h30 – EUA: Christopher Waller participa do encerramento da mesma conferência

19h00 – EUA: Joachim Nagel (BCE) fala em evento da Associação de Política Externa

Nos balanços corporativos, estão previstos resultados de GE Aerospace, General Motors, 3M e Coca-Cola antes da abertura em Nova York. Após o fechamento, será a vez de Netflix e Western Alliance Bancorporation.

Além disso, no Japão, o Parlamento vota a indicação de Sanae Takaichi como primeira-ministra.

No radar

A sessão desta terça-feira, 21, é marcada pelo clima mais positivo nos mercados internacionais, embalado pela expectativa de um acordo comercial entre Washington e Pequim e pela proximidade do corte de juros nos Estados Unidos. A percepção de que o diferencial de taxas deve seguir elevado impulsiona o real e favorece o fluxo para ativos brasileiros.

Na véspera, a redução de 4,9% no preço da gasolina e a melhora das expectativas de inflação animaram a curva de juros, ainda que sem alterar a aposta majoritária de que o Banco Central do Brasil só deve iniciar cortes na Selic em 2026.

Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o lançamento do programa Reforma Casa Brasil para voltar a criticar os juros elevados, afirmando que “o BC vai precisar começar a baixar”.

Hoje, Lula embarca para a Indonésia e Malásia para participar da reunião da ASEAN. Há expectativa de que ele e Trump tenham um encontro reservado durante a cúpula.

No noticiário corporativo, o dia começou com o pedido de recuperação judicial da Ambipar Participações e Empreendimentos e de sua controlada Environmental ESG Participações, aprovado pelo conselho de administração em caráter de urgência.

Mercados internacionais

Os mercados globais operam em compasso de cautela nesta terça-feira, 21, após uma sessão de forte alta na véspera em Wall Street e novos recordes em parte da Ásia.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, impulsionadas pelo otimismo em torno de um acordo comercial entre EUA e Coreia do Sul. O sul-coreano Kospi subiu 0,24%. O movimento ocorre após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmar que as negociações estão “nos ajustes finais”.

No Japão, o Nikkei 225 fechou em leve alta de 0,15%, depois de bater recordes mais cedo no dia. O mercado reagiu à confirmação de Sanae Takaichi como primeira-ministra do país.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,70%, impulsionado por mineradoras de lítio, apesar da queda de empresas de terras raras após acordo entre Austrália e EUA. Na China, o CSI 300 avançou 1,53%, enquanto o Hang Seng Index subiu 0,65%. Europa

As bolsas europeias operam mistas nesta manhã, por volta das 7h45 (horário de Brasília). O Stoxx 600 subia 0,03%, com o britânico FTSE 100 avançando 0,20% e o francês CAC 40 em alta de 0,21%. Já o alemão DAX recuava 0,23%.

Nos Estados Unidos, os futuros operam próximos da estabilidade nesta manhã. Às 7h45, os contratos do Dow Jones Industrial Average e do Nasdaq 100 recuavam 0,12%, enquanto os do S&P 500 caíam 0,07%.