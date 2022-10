Reino Unido: BoE confirma que início das vendas de Gilts será adiado para 1º/11

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) confirmou nesta terça-feira, 18, que adiará o início das vendas de Gilts, os bônus britânicos, para o dia 1º de novembro. A decisão se dá em vista do anúncio a ser feito pelo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, programado para 31 de outubro.

Em comunicado, o BoE diz esperar conduzir operações de vendas de Gilts dos programas de compras no quarto trimestre do ano em tamanho e frequência similares aos previamente anunciados. Qualquer déficit resultante do adiamento em relação ao seu plano de vendas anterior será incorporado às vendas nos trimestres subsequentes.

As datas e os tamanhos dos leilões individuais serão confirmados em aviso ao mercado, que o banco espera publicar às 18h de Londres (14h de Brasília) do dia 20 de outubro.

