'Rei dos memes' aumenta participação no Alibaba para US$ 1 bilhão; ações sobem

O investidor bilionário Ryan Cohen adquiriu cerca de US$ 1 bilhão em ações do Alibaba Group nos últimos meses, elevando sua posição para 7 milhões de papéis, segundo o Wall Street Journal.

Cohen, conhecido como o "rei dos memes", já pressionava o Alibaba para acelerar a recompra de ações, argumentando que os papéis estavam subvalorizados. O movimento reforça a confiança de investidores no grupo chinês.

No início de 2023, Cohen já havia investido centenas de milhões de dólares no Alibaba. A recente compra ocorre após a empresa divulgar lucro 239% maior no terceiro trimestre, impulsionado pelas vendas de fim de ano. Nos EUA, as ações subiram 15% no dia, fechando com alta de 8%.

"Criamos valor ao focar no crescimento sustentável e recompra de ações", disse Cohen à Reuters, segundo fontes. O Alibaba segue ampliando suas recompras para atrair investidores, enquanto Cohen pode buscar maior influência na gestão da empresa.