Reforma tributária, filho do fundador na CVC, aquisição da Totvs e o que mais move o mercado

Investidores aguardam pelo relatório preliminar da reforma tributária. O texto será apresentado nesta terça-feira, 6, pelos deputados do grupo de trabalho. Eles tiveram encontro na véspera com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A principal proposta deverá ser a unificação dos impostos IPI, PIS e Cofins no Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) federal e o ICMS e ISS no IVA subnacional.

Reforma tributária

Espera-se que o texto desta terça traga mais detalhes sobre a proposta, como tipos de alíquotas do IVA e uma eventual tributação regressiva, com cashback para baixa renda. Assim como o novo arcabouço fiscal, que segue à espera de análise no Senado, a reforma tributária é tida como um dos pontos-chave pelo mercado brasileiro.

Só que diferentemente do texto do novo arcabouço fiscal, que passou com folga na Câmara, os primeiros sinais são de resistência na Casa. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse à CNN não poder assumir a responsabilidade de aprovar a reforma.

Um dos aspectos que tornam a aprovação mais difícil é o fato de que a proposta será apresentada em forma de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que necessita apoio de três quintos dos deputados. Já o arcabouço fiscal, por ser apresentado por Projeto de Lei Complementar (PLC), precisou apenas de maioria simples.

CVC: a volta do fundador

No radar corporativo, as ações da CVC (CVCB3) seguem como destaque em meio à volta da família do fundador Guilherme Paulus à companhia. Segundo reportagem da Exame, Gustavo Paulus, seu filho, será indicado ao Conselho. A indicação deverá ser feita após a oferta de ações, que deverá marcar a de Guilherme Paulus entre os principais sócios da empresa. Em um mês, as ações da CVC acumulam 30% de alta.

Totvs compra Exact Sales

A Totvs (TOTS3) anunciou na última noite que a RD Station, sua subsidiária, comprou a Exact Sales por RS 51 milhões. A Exact Sales teve receita líquida de cerca de R$25 milhões nos últimos 12 meses, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 31% nos últimos 3 anos.

Mercado internacional

Bolsas operam em leve queda no exterior, com investidores realizando parte dos lucros da semana passada, quando a aprovação da extensão do teto da dívida americana foi motivo de alívio no mercado.

Desempenho dos indicadores às 8h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,04%

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,05%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,03%

FTSE 100 (Londres): - 0,31%

DAX (Frankfurt): - 0,19%

CAC 40 (Paris): - 0,26%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0 ,05%

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa subiu 0,12% e fechou o pregão de segunda-feira, 5, em 112.696 pontos, com o exterior negativo impedindo ganhos mais firmes. A Petrobras subiu mais de 1% na véspera, em linha com a valorização do petróleo após novo corte de produção da OPEP.