Reforma trabalhista de Milei segura dólar a 1.390,60 pesos na Argentina

Dólar: preço da moeda americana se mantém estável na Argentina. (Marcelo Endelli /Getty Images)
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07h19.
O dólar é cotado a 1.390,60 pesos, em média, na manhã desta sexta-feira, 20, após a Câmara dos Deputados da Argentina aprovar a reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei.
Durante a semana, a moeda americana permaneceu em uma faixa entre 1.389 pesos e 1.391,50 pesos, com baixa volatilidade e volumes quase zerados, segundo dados do Investing.com.
O mercado cambial está relativamente travado, sem grandes flutuações, enquanto investidores aguardam sinais mais claros sobre o avanço da reforma.
O ambiente político e social de incerteza reforça a cautela. Setores da sociedade estão divididos quanto às alterações legislativas, em meio a greves e debates.
O texto da reforma de Milei segue, agora, para o Senado. A tramitação legislativa deve ser concluída até o dia 1º de março, data em que o presidente argentino irá abrir as sessões ordinárias no Congresso.
Entre os principais pontos da reforma mantidos pela aprovação estão a possibilidade de jornadas de até 12 horas diárias e a ampliação do período de experiência com indenizações reduzidas.
A oposição indica que a reforma trabalhista favorece os empregadores em detrimento dos empregados, apontando, inclusive, eventual inconstitucionalidade no texto.
Todavia, o presidente argentino tem defendido fortemente as mudanças, já que estas são as principais iniciativas propostas na segunda metade do seu governo.