Reforma trabalhista de Milei segura dólar a 1.390,60 pesos na Argentina

O dólar é cotado a 1.390,60 pesos, em média, na manhã desta sexta-feira, 20, após a Câmara dos Deputados da Argentina aprovar a reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei.

Durante a semana, a moeda americana permaneceu em uma faixa entre 1.389 pesos e 1.391,50 pesos, com baixa volatilidade e volumes quase zerados, segundo dados do Investing.com.

O mercado cambial está relativamente travado, sem grandes flutuações, enquanto investidores aguardam sinais mais claros sobre o avanço da reforma.

O ambiente político e social de incerteza reforça a cautela. Setores da sociedade estão divididos quanto às alterações legislativas, em meio a greves e debates.

O que acontece agora com a reforma?

O texto da reforma de Milei segue, agora, para o Senado. A tramitação legislativa deve ser concluída até o dia 1º de março, data em que o presidente argentino irá abrir as sessões ordinárias no Congresso.

Entre os principais pontos da reforma mantidos pela aprovação estão a possibilidade de jornadas de até 12 horas diárias e a ampliação do período de experiência com indenizações reduzidas.

Pontos mantidos na aprovação

Férias poderão ser fracionadas em períodos mínimos de sete dias e negociadas fora do intervalo tradicional.

poderão ser fracionadas em períodos mínimos de sete dias e negociadas fora do intervalo tradicional. Jornada de trabalho poderá chegar a 12 horas diárias, com descanso mínimo e compensação por banco de horas.

poderá chegar a 12 horas diárias, com descanso mínimo e compensação por banco de horas. Período de experiência ampliado para até seis meses, podendo chegar a oito ou 12 em alguns casos, com indenizações reduzidas.

ampliado para até seis meses, podendo chegar a oito ou 12 em alguns casos, com indenizações reduzidas. Indenizações passam a excluir décimo terceiro, férias e bônus do cálculo, considerando apenas o salário mensal.

passam a excluir décimo terceiro, férias e bônus do cálculo, considerando apenas o salário mensal. Criação do Fundo de Assistência ao Trabalho (FAL) para financiar compensações com contribuições dos empregadores.

(FAL) para financiar compensações com contribuições dos empregadores. Restrição ao direito de greve em setores essenciais, com exigência de manutenção entre 50% e 75% dos serviços.

em setores essenciais, com exigência de manutenção entre 50% e 75% dos serviços. Prioridade para acordos empresariais ou regionais sobre convenções nacionais.

Reconhecimento formal de trabalhadores de aplicativos como autônomos, com regras próprias e seguro de proteção.

Alterações no teletrabalho , que deixa de seguir exigências adicionais criadas durante a pandemia.

, que deixa de seguir exigências adicionais criadas durante a pandemia. Possibilidade do pagamento de salários em pesos argentinos ou dólares.

A oposição indica que a reforma trabalhista favorece os empregadores em detrimento dos empregados, apontando, inclusive, eventual inconstitucionalidade no texto.

Todavia, o presidente argentino tem defendido fortemente as mudanças, já que estas são as principais iniciativas propostas na segunda metade do seu governo.