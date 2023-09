Reestruturação da dívida da Evergrande pode ser afetada por novas investigações

Na noite de 28 de setembro, a China Evergrande anunciou na Bolsa de Valores de Hong Kong que a empresa havia recebido uma notificação das autoridades relevantes de que Xu Jiayin, diretor-executivo e presidente do conselho de administração da empresa, havia sido submetido a medidas obrigatórias de acordo com a lei por suspeita de cometer crimes.

Enquanto isso, a negociação das ações da empresa foi suspensa na HKEx a partir das 9:00 horas (horário da China) do dia 28 de setembro de 2023. A negociação das ações da empresa permanecerá suspensa até novo aviso.

Jiang Lu, sócio sênior do escritório de advocacia Shanghai Rongli Tianwen, afirmou que, olhando para o histórico de desenvolvimento do Evergrande Group, a empresa se expandiu demais, violando o ciclo econômico e o ciclo de políticas e, no processo, a principal pessoa responsável pela empresa provavelmente entrará em conflito com o tipo de captação ilegal de recursos, fraude, suborno e outros crimes.

Os órgãos de segurança pública devem tomar medidas obrigatórias contra Xu Jiayin. O crime cometido pelo executivo deve estar sujeito às conclusões da investigação dos órgãos de segurança pública.

O diretor de pesquisa do E-House Research Institute, Yan Yuejin, acredita que esse evento é significativo, situando ainda mais o problema da dívida da Evergrande, não uma simples disputa financeira ou econômica, por trás da qual pode haver uma operação ilegal e irregular maior, e até mesmo delitos criminais.

Impacto nas ações da Evergrande

No fechamento das negociações em 27 de setembro, a China Evergrande caiu 18,99% para HK$ 0,32 por ação, com um valor de mercado total de HK$ 4,225 bilhões. A Evergrande New Energy Vehicle Group caiu 20%, para HK$ 0,56 por ação, com um valor de mercado total de HK$ 6,073 bilhões. A Evergrande Properties caiu 14,49%, para HK$ 0,59 por ação, com um valor de mercado total de HK$ 6,378 bilhões. E durante o período de 31 de agosto a 18 de setembro, o preço das ações da China Evergrande subiu acentuadamente uma vez, para esse período de intervalo subiu 125,93%.

O gripo Evergrande tem passado por escrutínio recentemente, com o Evergrande Real Estate Group sendo investigado pela Comissão Reguladora de Títulos da China, principalmente.

Em 16 de agosto, o Evergrande Real Estate Group anunciou que, devido a suspeitas de violações na divulgação de informações da empresa, a Comissão Reguladora de Títulos da China decidiu abrir um processo contra a empresa, e a Evergrande Real Estate recebeu o “Aviso de processo legal” emitido pela Comissão Reguladora de Títulos da China no mesmo dia. A Evergrande Real Estate respondeu a essa questão dizendo que “cooperará ativamente com o trabalho de investigação da Comissão Reguladora de Títulos da China e cumprirá suas obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com as exigências relevantes”.