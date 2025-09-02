Invest

Redução de risco cardíaco em teste do Wegovy impulsiona Novo Nordisk nos EUA

A empresa enfrenta um momento de incerteza econômica e pressão sobre preços de medicamentos

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05h03.

Novos testes indicaram que o medicamento para perda de peso Wegovy, da Novo Nordisk, apresentou um desempenho melhor para evitar ataques cardíacos e AVCs em comparação a outros tratamentos.

De acordo com a empresa, o uso contínuo de seu medicamento à base de semaglutida levou a uma redução de 57% no risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em pessoas com obesidade e doenças cardiovasculares ou com sobrepeso, em comparação com usuários de tirzepatida, ingrediente ativo dos medicamentos Zepbound e Mounjaro, da americana Eli Lilly.

Resultados

O estudo foi baseado em dados do "mundo real", e não em ensaio clínico randomizado, considerado o “padrão ouro” para avaliar eficácia. Apesar do número absoluto de eventos ter sido baixo — 0,1% para Wegovy e 0,4% para tirzepatida —, a Novo Nordisk destacou que os benefícios cardíacos parecem exclusivos da molécula semaglutida, não se estendendo a outros tratamentos GLP-1 ou GIP/GLP-1.

GLP-1s, ou agonistas do receptor de peptídeo-1 semelhante ao glucagon, são medicamentos usados para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, atuando na supressão do apetite e no controle da glicemia.

O crescimento do setor atraiu investidores em busca de medicamentos líderes e novas alternativas, incluindo comprimidos orais que eliminam a necessidade de injeções.

Desafios da Novo Nordisk nos EUA

O sucesso de Wegovy e Ozempic levou a Novo Nordisk a se tornar uma das maiores empresas listadas da Europa em 2023, impulsionada pela expansão nos EUA. Desde então, a empresa enfrentou queda de 10,6% nas ações em 2024 e 40% em 2025, e a Dinamarca reduziu sua previsão de crescimento econômico anual, citando a queda de participação da Novo Nordisk no mercado norte-americano.

A farmacêutica também lida com incertezas regulatórias, incluindo tarifas e pressão do governo norte-americano para redução de preços de medicamentos e produção local.

