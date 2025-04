Rede D'Or vende participação em GSH para fundos da CVC Capital Partners por R$ 1,6 bi

A Rede D'Or (RDOR3) anunciou nesta quarta-feira, 16, a venda de sua participação de 98,5% na GSH, rede especializada em hemoterapia, terapia celular e medicina nuclear. O comprador é a George Holding, controlada por fundos geridos pela CVC Capital Partners.

O valor total da transação é de R$ 1,58 bilhões, incluindo a dívida líquida da GSH.

A operação será paga em três parcelas: 70% no fechamento, 23,5% no segundo aniversário da transação, e 6,5% em parcela variável e contingente, dependendo de métricas estabelecidas no contrato.

Após a aquisição, a GSH continuará a prestar serviços aos hospitais da Rede D'Or, por meio de contratos de longo prazo, com cláusulas de níveis de serviço (SLAs) e outras condições usuais a contratos dessa natureza.

O fechamento da transação está condicionado à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e ao cumprimento de outras condições precedentes.