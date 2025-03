Rede D’Or (RDOR3) anuncia JCP de R$ 400 milhões com pagamento em abril

A Rede D’Or (RDOR3) vai pagar R$ 400 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) no dia 4 de abril de 2025, conforme decisão do conselho de administração tomada em 21 de março. O valor por ação ordinária será de R$ 0,18101256008 e será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2025.

O pagamento considera a posição acionária final do pregão de 26 de março, data-limite para os acionistas terem direito ao provento. A partir de 27 de março, os papéis serão negociados na B3 ex-direitos.

A remuneração será feita em valor líquido, com desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), salvo para investidores isentos ou imunes que apresentarem documentação válida. A atualização monetária entre a declaração e o pagamento está descartada.

A distribuição foi aprovada em assembleia geral ordinária, que deliberará sobre os resultados financeiros de 2025. Os créditos serão processados pelo Banco Itaú, responsável pela escrituração das ações da companhia.

Investidores com cadastro incompleto no Itaú – como ausência de CPF/CNPJ ou dados bancários – terão o crédito liberado apenas três dias úteis após regularização cadastral. Já os acionistas com ações em custódia na B3 receberão por meio dos agentes de custódia.

Pagamento reforça política de remuneração da Rede D’Or

A adoção do modelo de JCP, comum entre empresas de capital aberto, permite o abatimento fiscal do valor distribuído. A prática vem sendo mantida pela Rede D’Or como parte de sua política de retorno ao investidor.

A companhia orienta os acionistas a verificarem seus dados junto ao Banco Itaú e disponibiliza canais de atendimento para suporte em caso de dúvidas. A operação reafirma o compromisso da Rede D’Or com sua base acionária, mesmo antes da aprovação formal dos resultados do exercício.