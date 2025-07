Rede D’Or e Fleury dizem que não há acordo para aquisição, mas que 'sempre avaliam oportunidades'

Circulou na mídia a notícia de que a Rede D’Or São Luiz (RDOR3) está preparando uma oferta para incorporar o Grupo Fleury (FLRY3). Ambas as companhias disseram, por meio de fato relevante, aque não há nenhum acordo firmado. A notícia foi dada pelo Lauro Jardim e confirmada pelo Brazil Journal.

Entretanto, as empresas disseram estar sempre avaliando oportunidades. A Rede D'or disse que está “permanentemente avaliando oportunidades de expansão de suas linhas de negócio, inclusive por meio da aquisição de participações ou combinação de negócios com outras empresas do setor”.

Já o Fleury disse que “analisa constantemente as condições do mercado, buscando manter-se permanentemente em condições de beneficiar-se de eventuais oportunidades de mercado compatíveis com esses planos e objetivos estratégicos.”

Segundo a reportagem do Brazil Journal, as conversas entre a família Moll e o Bradesco, principal acionista do Fleury, começaram há pouco mais de três meses e as tratativas ainda não estão avançadas e que, por isso uma oferta ainda não seria iminente. A transação, ainda de acordo com o veículo, ocorreria por meio de uma oferta em dinheiro, mas também deveria contemplar pagamento em ações, para permitir que os acionistas que assim desejarem permaneçam na companhia.

A Rede D’Or está sendo assessorada pelo JP Morgan e o Morgan Stanley está trabalhando com o Fleury.