A experiência de quem atravessou diferentes ciclos do mercado de crédito brasileiro faz Nicole Vieira olhar com cautela para 2027. Gestora de portfólio de crédito e sócia da Polo Capital, instituição independente com mais de R$ 5 bilhões em ativos sob gestão, a especialista espera que a onda de recuperações judiciais deste ano continue no próximo diante do custo elevado do dinheiro e da pressão dos juros sobre o caixa das empresas.

Mas, apesar dos sinais de deterioração da saúde financeira de parte do setor corporativo, Nicole não vê semelhanças entre o cenário atual e a recessão que atingiu o país em 2015 e 2016.

"A recuperação judicial vai continuar de fato, com certeza, porque a inadimplência tem uma relação linear com o juro", afirma Nicole. Desde fevereiro de 2022, a taxa básica de juros, a Selic, está na casa dos dois dígitos, num processo de alta que, no ano passado, levou a taxa ao maior patamar desde 2006.

No início deste ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deu início a novos cortes nos juros, mas o ciclo de flexibilização foi interrompido na última reunião, em 4 de novembro, o que manteve a Selic em 13,75% ao ano.

O Copom indicou que a pausa deve se estender por um período mais longo, sem sinalizar quando os cortes poderão ser retomados, diante da deterioração das expectativas de inflação.

Nicole aponta que, enquanto os juros permanecerem altos, a despesa financeira continuará consumindo uma parcela relevante da geração de caixa das companhias, especialmente daquelas mais alavancadas. A diferença, segundo ela, está na capacidade operacional e financeira de cada empresa para atravessar esse período.

"Se o juro não cai, a situação das companhias [é de] consumo de caixa. Imagina quanto a geração de caixa de uma companhia é consumida com despesa financeira. Isso é enorme", diz.

O alerta ganha dimensão diante dos dados mais recentes sobre insolvência corporativa. O Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2026 com 8.478 empresas em recuperação judicial, alta de 21,2% em relação ao mesmo período do ano passado e um novo recorde, segundo o Monitor RGF-BIZDOC. O número representa o estoque de companhias nessa condição ao fim de setembro, e não apenas os novos pedidos apresentados no trimestre.

Na avaliação de Nicole, porém, o avanço das recuperações judiciais precisa ser analisado com cuidado. O indicador agregado de inadimplência pode esconder diferenças importantes entre empresas de grande porte, pequenas e médias companhias e pessoas físicas.

É justamente nessa divisão que ela encontra um dos principais sinais de alerta. A inadimplência das pessoas físicas já está acima dos níveis observados em 2016. Pequenas e médias empresas também enfrentam dificuldades.

Entre as grandes companhias, por outro lado, a média de inadimplência ainda está em patamares considerados "confortáveis", refletindo um nível de alavancagem mais controlado. Nicole reconhece que empresas com balanços deteriorados ou dificuldades de governança continuarão enfrentando situações delicadas, mas ressalta que a média de endividamento das companhias de maior porte é hoje bastante diferente daquela observada na última grande recessão.

"Se a gente comparar o nível de alavancagem das companhias, uma métrica de dívida líquida sobre Ebitda hoje versus 2016, é infinitamente menor", afirma.

A crise que mudou sua trajetória

A comparação com 2016 não é apenas um exercício de análise de balanços para Nicole. A recessão daquele período mudou a trajetória profissional da sócia da Polo, que chegou à gestora em 2012, já trabalhando com crédito estruturado.

Na época, Nicole identificava oportunidades em operações com garantias imobiliárias, em um mercado de capitais ainda pouco desenvolvido e no qual os bancos não conseguiam atender sozinhos toda a demanda por financiamento das empresas.

A estratégia envolvia estruturas de crédito com garantias reais, operações com carteiras pulverizadas e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Ela também participou do desenvolvimento de estruturas com fundos imobiliários para aquisição de estoques de incorporadoras, em operações nas quais a incorporadora ficava com a tranche subordinada e a Polo assumia a posição sênior.

Mas o ambiente mudou depois da reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2014, e da deterioração da economia brasileira. A inadimplência começou a crescer, imóveis precisaram ser executados e vendidos, e o crédito estruturado perdeu atratividade diante das alternativas disponíveis no mercado.

"Eu perdi meu emprego e virei RI [diretora de Relações com Investidores]", conta Nicole, ao relembrar a mudança de área dentro da Polo.

Naquele momento, os juros elevados também alteraram a relação entre risco e retorno. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, oferecia remunerações superiores a 20% ao ano em seus títulos, segundo o relato dela. Para a Polo, não fazia sentido manter a mesma exposição a operações de crédito estruturado quando era possível obter retornos elevados em títulos de instituições consideradas de melhor qualidade de crédito.

A Polo redirecionou parte de sua atuação para oportunidades em títulos de empresas e ampliou a área de recuperação de crédito. Nicole só retornou definitivamente ao crédito em 2023, durante a crise da Americanas.

A memória daquele período ajuda a explicar por que ela não considera que o atual ambiente de juros altos seja suficiente, por si só, para caracterizar uma repetição da crise de 2016.

Naquela recessão, explica, as empresas já carregavam níveis elevados de endividamento. No setor imobiliário, a situação foi agravada pela queda dos preços dos imóveis e pela exposição de caixa das incorporadoras, que precisavam devolver valores recebidos dos clientes em distratos, muitas vezes corrigidos. Hoje, segundo Nicole, essa combinação de fatores não está presente na mesma intensidade.

"Não estamos nem perto de 2016", afirma. A ressalva é que o cenário pode mudar dependendo das decisões do governo e da condução da política econômica.

Juros, crédito e a capacidade de geração de caixa

Para 2027, a perspectiva da sócia da Polo é de um mercado de crédito ainda difícil, marcado pela cautela, mas também por oportunidades para quem conseguir selecionar bem os ativos.

A relação entre juros e inadimplência é um dos pontos centrais dessa avaliação.

Há uma diferença, porém, entre uma companhia que continua gerando caixa operacional e aquela cuja própria operação deixou de ser capaz de sustentar o negócio. "Uma coisa é quando você está bem operacionalmente e está gerando caixa operacional, e aí você tem o caixa operacional sendo consumido para sua despesa financeira. Outra coisa é quando você está ruim operacionalmente", afirma.

No segundo caso, a recuperação judicial pode se tornar a alternativa para reorganizar as dívidas. No primeiro, mesmo com dificuldades financeiras, a empresa pode ter condições de atravessar o período de juros elevados.

Essa distinção também orienta a estratégia da Polo. Em vez de simplesmente evitar empresas mais arriscadas, a casa procura identificar situações em que o desconto oferecido pelo mercado compense os riscos envolvidos. Para isso, considera não apenas a saúde financeira da companhia, mas também as garantias da operação e os instrumentos jurídicos que protegem o credor.

"O crédito é um tripé: tem análise da empresa, a garantia e a estrutura em si", diz a sócia da Polo. A qualidade da garantia também é determinante. Segundo ela, não basta ter um imóvel ou outro ativo como proteção se ele não tiver liquidez ou não puder ser executado em condições adequadas.

Nicole vê espaço para aproveitar movimentos de venda de ativos provocados pela aversão ao risco. Segundo ela, a abertura dos spreads após o segundo turno das eleições atingiu principalmente empresas mais alavancadas, enquanto os títulos de companhias de melhor qualidade de crédito tiveram uma reação bem mais discreta.

Também houve uma pressão técnica provocada pelos resgates em fundos de crédito privado. Investidores retiraram recursos após períodos de desempenho ruim, em um movimento que, na avaliação dela, não representa necessariamente uma deterioração generalizada dos fundamentos das empresas. "Volatilidade, o cotista em geral não gosta, mas o gestor adora porque é onde dá assimetria", afirma.

A leitura é que o aumento dos spreads pode melhorar o retorno esperado das novas operações, desde que o investidor consiga selecionar companhias com balanços saudáveis e estruturar operações com garantias suficientes. A Polo também identifica oportunidades em operações de crédito imobiliário, embora mantenha atenção especial à inadimplência e ao volume de estoques no segmento de média renda.

Fiscal e credibilidade entram no radar

Além dos juros, a sócia da Polo aponta a credibilidade do governo como uma fonte de preocupação para o mercado. Na sua avaliação, a reação negativa dos investidores após as eleições esteve ligada principalmente à frustração das expectativas de uma agenda de maior disciplina fiscal.

Logo na semana seguinte à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Ibovespa recuou mais de 18%, devolvendo boa parte dos ganhos do ano, o pior desempenho em uma primeira semana pós-eleição presidencial desde 1989, ano da primeira eleição direta para presidente desde 1960.

"O que me preocupa é a falta de credibilidade do governo e como o mercado reage mal a alguns nomes que ele pode indicar [para assumir o Ministério da Fazenda]", afirma.

Para Nicole, o problema fiscal precisa ser enfrentado independentemente de quem esteja no comando do país.

O tema ganha relevância em um momento de tramitação do projeto de ajuste fiscal do governo, que prevê medidas para conter despesas e melhorar o resultado das contas públicas. Pelas estimativas do Executivo, as medidas podem melhorar o resultado fiscal em até R$ 56,1 bilhões em 2027.

"Sinceramente, não vejo nenhuma solução muito clara para o fiscal", avalia a sócia da Polo.

"Se as commodities avançarem e a produtividade brasileira aumentar, o país consegue crescer apesar do problema fiscal. O Brasil tem motores de crescimento que podem superar esse problema. É claro que o fiscal é um problema, mas, se crescermos e tivermos formas de superar essa dificuldade, podemos melhorar a relação entre dívida e PIB. É uma métrica de numerador e denominador".

Nicole também considera que o mercado exigirá provas de credibilidade da equipe econômica e de eventuais nomes indicados para o Ministério da Fazenda. Mesmo uma escolha bem recebida pelos investidores, afirma, terá de enfrentar um ambiente de desconfiança acumulada.

No curto prazo, a sócia da Polo Capital não vê uma perspectiva clara de melhora para os ativos brasileiros. O caminho, diz, deve continuar turbulento. Isso não significa, porém, ausência de oportunidades. "Tem, mas tem que ter muita atenção", resume.