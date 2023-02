Recuperação do setor de carne: JBS salta 5% e lidera ganhos do Ibovespa

A JBS (JBSS3) subiu mais de 5% nesta quinta-feira, 23, e liderou as altas do Ibovespa. Os papéis da Minerva (BEEF3), da BRF (BRFS3) e da Marfrig (MRFG3) também avançaram, se recuperando das perdas do setor na véspera com a suspeita e posterior confirmação de um caso da doença da vaca louca no Pará.

JBS ( JBSS3 ) : + 5,53%

Minerva ( BEEF3 ) : + 3,51%

BRF ( BRFS3 ) : + 1,56%

Marfrig (MRFG3) : + 0,32%

O caso foi “atípico” quando a doença ocorre espontaneamente, muitas vezes em animais já velhos. Segundo analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o fato da ocorrência ser atípica é uma notícia muito boa, “pois reduz o risco de contaminação do rebanho”.

“Este não é o primeiro, e possivelmente não será a última vez que os investidores terão que lidar com a doença. Olhando para os últimos casos, o resultado [para as empresas e suas ações] foi muito mais brando do que se temia. Esperamos que este seja o caso mais uma vez”, avaliaram, em relatório, os analistas.

A Minerva, mais dependente das vendas de carne para China, chegou a desabar 8% no último pregão e hoje avançou mais de 3%.

Nesta quinta, investidores também estão à espera de seu resultado do quarto trimestre. O balanço será divulgado nesta noite, após o fechamento do mercado.

A previsão de analistas é de que a companhia apresente números mais fracos. "Esperamos um trimestre mais ameno. Os preços mais baixos de exportação da carne bovina brasileira (-13% t/t) devem prejudicar o ritmo da receita, também impactados por volumes sequencialmente mais fracos. Embora ainda esperemos que os volumes do 4T22 e os preços denominados em dólar sejam mais altos na comparação anual, a valorização do real [no período] deve cobrar seu preço", avaliou o BTG em relatório.