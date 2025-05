Recorde em dobro: As 11 ações que renovaram as máximas junto com o Ibovespa

O Ibovespa ultrapassou a barreira dos 140 mil pontos pela primeira vez na última terça-feira, 20. No mesmo período, 10 ações bateram suas máximas históricas. Há, no entanto, setores com desempenhos superiores a outros. Até o fechamento de ontem, o índice acumulava valorização de 16,48% no ano.

Segundo levantamento realizado por Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria, a surpresa vem do setor de incorporações. A Cyrela (CYRE3) subiu 64,71%, e Direcional, 49,75%.

Na análise do especialista, o movimento pode indicar uma possível reavaliação estrutural do setor por parte dos investidores. O impulso para isso, provavelmente, foram as expectativas de cortes na taxa Selic no segundo semestre. Afinal, sensível ao crédito, o setor tende a reagir antecipadamente a mudanças nas condições monetárias.

Entre os recordistas também estão os papéis dos bancos.

As preferenciais (ITUB4) do Itaú atingiram novas máximas, com alta de 44,02% no ano e com lucratividade consistente, apesar da economia (ainda) navegando em mar calmo. Na mesma linha, a Itaúsa (ITSA4), holding que tem participação no banco e em outras empresas como Dexco (antiga Duratex) e Motiva (antiga CCR).

No setor de energia elétrica, Copel (CPLE3 e CPLE6) aparece com ganhos superiores a 42% no ano, enquanto CPFL Energia (CPFE3) avança 39,37%.

Em meio à expectativa melhoras operacionais após o processo privatização, as ações da Sabesp (SBSP3) subiram 39,35% no ano, também atingindo máxima histórica. Já Porto Seguro (PSSA3), com alta de 41,72%, marca a presença do setor de seguros na lista.

Confira a lista das empresas que bateram sua máxima histórica em 19 ou 20 de maio, junto com o Ibovespa: