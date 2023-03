Recorde de vendas: 'foco no mercado esportivo garantiu ganho de produtividade', diz CEO da Vulcabras

Por mais um trimestre a Vulcabras (VULC3), fabricante dos calçados esportivos Mizuno, Olympikus e Under Armour, correu e, ao que indicam os números, disparou. A companhia viu a receita líquida somar R$ 738,8 milhões no quarto trimestre, avanço de 19,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foi o melhor resultado trimestral da companhia. E assim também foi do ano de 2022, quando as vendas cresceram 36%, para R$ 2,53 bilhões.

"Não damos guidance, mas nossa perspectiva e plano é de seguir crescendo", diz em entrevista à EXAME Invest Pedro Bartelle, CEO da companhia. Ele destaca que esse é o décimo trimestre de crescimento nas vendas.

Nos últimos meses do ano, lucro líquido cresceu 164%, para R$ 214,3 milhões, também impulsionado pelo reconhecimento de créditos de impostos com efeito positivo de R$ 92 milhões. No ano, o avanço foi de 50%, para R$ 469,9 milhões.

Crescimento com rentabilidade

O volume vendido no ano crsceu 17%, para 31,7 milhões de pares e peças. Mas o avanço nas vendas não veio sozinho, destaca Bartelle. A companhia conseguiu, mesmo tendo de absorver parte do avanço dos custos, ampliar suas margens.

"A decisão de focar no mercado esportivo tem trazido sinergias e ganhos de produtividade " Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras

Foi o oitavo trimestre consecutivo de crescimento nas margens brutas, um aumento de 2,2 pontos percentuais ante o mesmo período de 2021. A margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 23,9% - o Ebitda chegou a R$ 176,6 milhões, avanço de X%. Já margem líquida foi de 29%.

"O ganho de margem poderia ter sido um pouco maior ao longo dos últimos trimestres, mas os custos subiram muito e não conseguimos repassar tudo", pondera o executivo. A boa notícia, segundo ele, é que o horizonte sugere estabilização nos preços. "Hoje estão mais estabilizados, até com algumas poucas matérias-primas com viés de queda. Não crédito que volte a patamares pré-pandemia, mas tem mais previsibilidade", diz.

Fortalezas de cada marca e e-commerce crescente

O desempenho recorde observado em 2022 reflete a complementariedade das marcas, que seguem explorando as suas avenidas de crescimento. Em Olympikus, o ano foi marcado pela ampliação do portfólio focado em performance. O lançamento do primeiro tênis do mundo com placa de grafeno, o Corre Grafeno, somado aos demais produtos da linha de Corrida e Performance, Corre 2 e Corre Vento. Esses produtos trouxeram mais rentabilidade, por terem maior valor agregado, mas também têm o papel de "democratizar" o esporte de alto desempenho, segundo Bartelle.

Under Armour manteve seu crescimento com a estratégia de focar nas categorias de treino e basquete, que são duas fortalezas globais da marca. Já Mizuno, que está há menos de dois anos no portfólio da Vulcabras (pertencia, até então, à Alpargatas [ALPA4]), registrou seu melhor ano de vendas no Brasil.

A companhia também continuou a ver crescimento na frente de vestuário, que é terceirizada. A divisão responde por 10% da receita, mas cresceu 68% em faturamento no ano.

Já o varejo on-line próprio, que a companhia começou a operar há pouco mais de um ano, cresceu 80% só no quarto trimestre e já representa 6,4% das vendas da empresa.

Vem mais alguma aquisição para o portfólio?

Com as três marcas operando bem e sinergias capturadas, fica a dúvida se a Vulcabras estuda aumentar seu portfólio de marcas pensando no universo esportivo. Bartelle diz que o foco está no crescimento orgânico, ou seja, nas marcas que a empresa já tem, mas não descarta aquisições.

"A Vulcabras se organizou muito bem. Organicamente nossas marcas têm muitas avenidas de crescimento. Mas muitas marcas estão procurando operadores locais e estamos atentos", afirma.

Todas suas aquisições foram com geração de caixa. Ainda assim, o empresário vê o ambiente de juros altos com preocupação. Hoje, a companhia tem R$ 400 milhões de dívida, especialmente pelas linhas de exportação, e R$ 200 milhões de caixa. "Estou confortável com a posição financeira. Mas preocupa, sim, o cenário com juros tão altos", diz. Do ponto de vista operacional, a vantagem, explica ele, é que o setor é muito pulverizado, o que dá menos pressão em caso de um grande cliente ter menos acesso a crédito.

Pagamento de dividendos complementares

A Vulcabras anunciou também o pagamento complementar de dividendos no valor de R$ 20,8 milhões, totalizando assim uma distribuição de R$ 111,7 milhões referente aos resultados do exercício de 2022.